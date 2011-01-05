Какие опасности поджидают рыбака зимой?

В Беларуси к концу недели ожидается оттепель. Для ОСВОДа это самое напряженное время. Любители зимней рыбалки выходят на лед, не соблюдая даже элементарных правил безопасности. Чтобы справиться с возможными ЧП, спасатели отрабатывают самые невероятные сценарии развития ситуации.

Водоемы спасатели сейчас обходят ежедневно. Любителей большого улова и в праздники, и в будни на льду хоть отбавляй. А вот о мерах безопасности помнят немногие.

Валерий Бытовский зимней рыбалкой увлекается больше десяти лет. Друзья его называют настоящим профессионалом, но даже он прислушивается к советам спасателей.

Правда, иногда даже проверенные водоемы могут преподнести неприятные сюрпризы. Бывает, что и в самые сильные морозы в определенных местах толщина льда меньше 5 см.

Юрий Ашуркевич, начальник гродненской спасательной станции «Юбилейная»:

Очень опасны проточные озера, где бывает проточная вода и бьют родники.

Сегодня спасатели-осводовцы предупреждают рыбаков о необходимости соблюдения элементарных правил безопасного поведения на льду. Но они готовы и к чрезвычайным ситуациям. Чтобы не потерять квалификацию, ежедневно проводятся тренировочные спуски под лед.

У Виталия Васечкина таких спусков уже больше сотни. Все движения отработаны до автоматизма. Говорит, под водой может двигаться хоть с закрытыми глазами.

Впереди очередное потепление. В выходные ожидается нулевая температура. Для спасателей это самое напряженное время. С любым ЧП они, конечно, справятся, но проверять на практике свой профессионализм никому не советуют, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».