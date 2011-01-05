Какие опасности поджидают рыбака зимой?

Водоемы спасатели сейчас обходят ежедневно. Любителей большого улова и в праздники, и в будни на льду хоть отбавляй. А вот о мерах безопасности помнят немногие.
Валерий Бытовский зимней рыбалкой увлекается больше десяти лет. Друзья его называют настоящим профессионалом, но даже он прислушивается к советам спасателей.
Правда, иногда даже проверенные водоемы могут преподнести неприятные сюрпризы. Бывает, что и в самые сильные морозы в определенных местах толщина льда меньше 5 см.
Юрий Ашуркевич, начальник гродненской спасательной станции «Юбилейная»:
Очень опасны проточные озера, где бывает проточная вода и бьют родники.
Сегодня спасатели-осводовцы предупреждают рыбаков о необходимости соблюдения элементарных правил безопасного поведения на льду. Но они готовы и к чрезвычайным ситуациям. Чтобы не потерять квалификацию, ежедневно проводятся тренировочные спуски под лед.
У Виталия Васечкина таких спусков уже больше сотни. Все движения отработаны до автоматизма. Говорит, под водой может двигаться хоть с закрытыми глазами.
Впереди очередное потепление. В выходные ожидается нулевая температура. Для спасателей это самое напряженное время. С любым ЧП они, конечно, справятся, но проверять на практике свой профессионализм никому не советуют, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».