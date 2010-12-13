Какие льготы предоставляются многодетным семьям в Беларуси?

На вопросы ведущей отвечает заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталья Проскурова.

Наталья Проскурова, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

При рождении третьего ребенка необходимо обратиться в Управление социальной защиты Администрации района по месту регистрации, чтобы оформить удостоверение многодетной семьи. В каждом управлении, в каждом территориальном центре социального обслуживания по месту жительства, в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, на сайте Мингорисполкома и периодически в СМИ появляется информация о льготах и помощи, которые оказываются многодетным семьям.

Многодетные семьи сегодня — это та категория граждан, которая на уровне не только республики, но и города поддерживается всеми возможными способами, причем гораздо больше, чем все остальные категории.

В данном случае предоставляются льготы, касающиеся жилья, налогов, таможенные льготы. Выдаются единовременные и ежемесячные пособия, оплачивается питание в учреждениях образования и дошкольных учреждениях, снижается до 50% оплата за учебники в школе. Если ребенок из многодетной семьи учится в ВУЗе, то ректор имеет право уменьшить оплату, если обучение платное.

Наталья Проскурова, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, рассказала о наиболее актуальных вопросах, связанных с соцподдержкой многодетных семей, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

Конкурс на лучшую многодетную семью в Минске. Какая семья может поучаствовать?

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