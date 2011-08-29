Какие инновации будут внедрены в этом году в систему среднего образования?

Эксперт «Большого города» - начальник отдела дошкольного и общего среднего образования комитета по образованию Мингорисполкома Татьяна Хоружая.

Все ли школы готовы к новому сезону?

Татьяна Хоружая, начальник отдела дошкольного и общего среднего образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Все школы к учебному году готовы. Проведены все необходимые ремонтные работы, завезены учебники. Сделаны все работы, чтобы ученикам было комфортно и уютно в школах.

В каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу?

Татьяна Хоружая:

Это определяется, прежде всего, по медицинским показания. Есть ряд детей, которые психологически не готовы приступить к учебе в 6 лет. Им рекомендуется поступать в школу с 7 лет. Таких ребят у нас достаточно много. Пятая часть учащихся приступает к учебе в возрасте с 7 лет. Подавляющее большинство детей приступают к обучению с 6 лет. Программы, которые действуют в школах, рассчитаны на возраст с 6 лет. Поэтому, если нет ребенку противопоказаний, мы рекомендуем поступать в первый класс с 6 лет.

Где еще в Минске еще появятся новые школы?

Татьяна Хоружая:

Планируется строительство школы в микрорайоне Лошица и ведется строительство школы в микрорайоне Каменная горка. Эта школа будет введена в эксплуатацию до конца 2011 года.

Мы построили еще одно кадетское училище, так как оно оказалось очень востребовано у родителей. Ребята получают военную подготовку. Ребята охотно идут в кадетское училище. В этом году конкурс на одно место составил 1,5 человека. Это выше, чем в некоторые гимназии. Сейчас полным ходом идет набор.

Какие инновации в образование будут внедрены в этом году?

Татьяна Хоружая:

Будет продолжена работа ресурсных центров, которые оснащены самым современным учебным оборудованием. На их базе будет организовываться обучение учащихся со всего города, будет организована подготовка к республиканским олимпиадам. Проводится эксперимент интернет-олимпиады. В этом году три школы города Минска будут участвовать в эксперименте по апробированию интерактивных средств обучения.

В библиотеках планируем использовать электронные средства для чтения. Они несколько отличаются от нетбуков и включают в себя только литературные произведения. Все педагоги, которые будут участвовать в эксперименте, проходят обучение в Парке Высоких технологий.

В школе №16 будут введены в процесс обучения планшеты. Пока не во всех школах.

Какая помощь оказывается многодетным семьям при подготовке к новому учебному году?

Татьяна Хоружая:

Принято решение, что в каждой семье, в которой 3 и более детей до 18 лет, будет оказана помощь в размере 132 700 рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году. Кроме того, все организации и предприятия также окажут помощь семьям. К этому процессу подключены и профсоюзы. Во всех крупных магазинах сейчас проводятся акции, которые предполагают скидки на школьные товары.

Какой стиль одежды в этом году рекомендован школьникам?

Татьяна Хоружая:

Согласно рекомендациям Министерства образования все школьники должны соблюдать деловой стиль одежды. Такая одежда дисциплинирует учащихся. Ребенок должен быть опрятным, чистым и аккуратным. Никаких дисциплинарных взысканий за нарушение дресс-кода не предусмотрено. Только моральное воздействие через беседу с учеником и его родителями. Удалять с урока за это ни кто не имеет право.

Проблема по нехватке мест в детских садах в микрорайонах присутствует?

Татьяна Хоружая:

В новых микрорайонах такая проблема присутствует. Но всем, кто обратился в Управление образованием, места в детских садах предоставлены по ходу движения транспорта. Транспорт в нашем городе действует очень хорошо. И в пределах доступности мы обеспечиваем детей местами в детских садах. Чтобы снять эту проблему, мы интенсивно строим новые детские сады. В достаточном количестве уже построено садов в микрорайоне Лошица. В прошлом году мы ввели шесть новых детских сада. Четыре из них во Фрунзенском районе, один – в Лошице и один в микрорайоне Дружба. В этом году в стадии строительства находится пять детских сада. Два в Каменной горке, два в Масюковщине и один в микрорайоне Степянка.

Как изменится программа изучения английского языка?

Татьяна Хоружая:

С прошлого года в программу обучения введены 3 часа иностранно языка. Происходит деление класса на три подгруппы. Сама концепция изучения иностранного языка новая. Будет в первую очередь уделяться внимание коммуникативным навыкам. Учащийся, заканчивающий 11-ый класс, должен уметь общаться на иностранном языке.