Какие имена минчане дают новорожденным?

В этом году в районных ЗАГСах Минска зарегистрировали более 17 тысяч малышей. 192 семьи порадовали двойнями, пять — тройнями.

Средний возраст отцов составил 28-29 лет, матерей — 25-26 лет. Самой молодой маме исполнилось 15, а самым старшим папой стал минчанин 73-х лет.

На пике популярности по-прежнему остаются редкие имена, хотя былую славу молодые родители уже возвращают традиционным вариантам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юлия Захарович, начальник отдела ЗАГС Администрации Первомайского района Минска:

Сейчас очень многие родители называют своих детей двойными именами: Дарида-Пересвет, Стефания-Арианна. Александр — самое популярное имя, фигурирует в десятке наиболее распространённых имён как мальчиков, так и девочек. Ещё популярные имена для мальчиков — Никита, Владислав, Артём, Алексей. Для девочек — София, Дарья, Анастасия.