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Какие экзамены сдают в 72-м гвардейском объединённом учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов

26 октября 2020 06:33
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Новости Беларуси. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов проходят выпускные экзамены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие экзамены сдают в 72-м гвардейском объединённом учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов-1

Их сдают курсанты, обучающиеся по программам специалистов и младших командиров, и военнослужащие, которые прошли обучение на управление инженерной техникой.

Какие экзамены сдают в 72-м гвардейском объединённом учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов-4

Среди практических испытаний – отрывка котлована на время, преодоление препятствий на многотонной технике, переправа машин через водную преграду с помощью плавающего транспортера.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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