Какие экзамены сдают в 72-м гвардейском объединённом учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов

Новости Беларуси. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов проходят выпускные экзамены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов проходят выпускные экзамены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их сдают курсанты, обучающиеся по программам специалистов и младших командиров, и военнослужащие, которые прошли обучение на управление инженерной техникой.
Среди практических испытаний – отрывка котлована на время, преодоление препятствий на многотонной технике, переправа машин через водную преграду с помощью плавающего транспортера.