Какие дороги Минска станут пешеходными?

Денис Глинский, директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
В центральной части города Минска, в исторических местах – улица Замковая, улица Кирилла и Мефодия, улица К.Маркса, возможно, станут пешеходными. Но это не значит, что на этих улицах жители не смогут заезжать к себе домой. Будут установлены шлагбаумы.
Реконструкция улицы Комсомольская производилась в две смены. На объекте было задействовано более 40 рабочих.
Олег Лукашенко, директор УП «Ремавтодор Центрального района»:
Уложили плиточное покрытие. Заменили дорожный борт и дорожное покрытие. Работы выполнены на сумму порядка 1 млрд 301 млн белорусских рублей.