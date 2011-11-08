Какие дороги Минска станут пешеходными?

Разговоры о том, что центру Минска нужна пешеходная улица, велись давно. Власти определили сроки: до конца 2013 года, и обозначили места, где скоро перестанут ездить машины и появится много развлекательных заведений. Это улицы К.Маркса и Комсомольская. Минчане отнеслись положительно к предложенному эксперименту.

Денис Глинский, директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В центральной части города Минска, в исторических местах – улица Замковая, улица Кирилла и Мефодия, улица К.Маркса, возможно, станут пешеходными. Но это не значит, что на этих улицах жители не смогут заезжать к себе домой. Будут установлены шлагбаумы.

Реконструкция улицы Комсомольская производилась в две смены. На объекте было задействовано более 40 рабочих.

Олег Лукашенко, директор УП «Ремавтодор Центрального района»:

Уложили плиточное покрытие. Заменили дорожный борт и дорожное покрытие. Работы выполнены на сумму порядка 1 млрд 301 млн белорусских рублей.