Какие цветы подарить на 8 Марта?

К первому весеннему празднику белорусские цветоводы подготовились основательно. Розы и тюльпаны радуют яркой палитрой и разнообразием сортов.

Так, брестские специалисты вырастили более 50 тысяч цветов. Причем наши растения ничуть не уступают по качеству голландским.

К слову, в преддверии женского дня в магазинах продается цветов в несколько раз больше, чем за весь год. Покупателям предлагают классические розы, тюльпаны и мимозу. Но в последнее время мужчины хотят удивить своих любимых и найти более изысканный экземпляр. Например — гиацинт — неприхотливый цветок с приятным запахом сирени. И глаз он будет радовать не менее трех недель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Николаюк, директор цветочного магазина:

Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что наши ничем не уступают голландским или каким-либо другим зарубежным. Покупатели всегда спрашивают всегда белорусскую розу.