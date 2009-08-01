Какая погода будет в августе?

Средняя температура воздуха нынешнего августа будет, по прогнозам, на 1 градус выше средних значений.

По прогнозам синоптиков, в начале месяца — без осадков. Правда, ближе к 5-6 августа местами пройдут небольшие дожди с грозами.

— А дальше — до 10 августа — вероятность пасмурных дней небольшая, — отмечают специалисты Республиканского гидрометеоцентра. — Днем воздух будет прогреваться до 27 градусов по Цельсию. А в самые жаркие дни и до 33.

Во второй декаде ожидаются ливни с грозами. Погода будет капризничать и дождливые дни будут чередоваться с жаркими. Впрочем, похолодает почти неощутимо. По 20 августа температура воздуха днем — 17-25 градусов по Цельсию, кое–где столбик термометра поднимется выше 30-градусной отметки. И ночи обещают быть сравнительно теплыми — 9-16 градусов.

А вот начиная с третьей декады августа перепады температур станут более заметными. Идя утром на работу, придется прихватить и ветровку, и зонт. Ночной воздух может остывать до 3-9 градусов. Хотя днем будет снова прогреваться до 20 и выше. Не обойдется и без дождей с грозами, пишет «СБ. Беларусь сегодня».