Как живёт метро ночью – побывали в электродепо столичной подземки

Новости Беларуси. Минск – крупный мегаполис. Столица с населением почти два миллиона человек живет активной жизнью как днем, так и ночью. После захода солнца городские службы не перестают работать: коммунальщики следят за порядком на улицах, дорожники – ремонтируют трассу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Не останавливаются в поздний час и крупные производства. А чем в ночное время живет столичная подземка?

Половина второго. Ночь. Прибывает последний поезд. Машинист со стажем Дмитрий Надольский осматривает вагоны, заполняет нужные документы, очищает стекла. После отправляется отдыхать. Прямо в подземке для этих целей оборудован целый этаж. И здесь все почти как дома.