Прямой эфир

Как живёт метро ночью – побывали в электродепо столичной подземки

08 ноября 2023 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск – крупный мегаполис. Столица с населением почти два миллиона человек живет активной жизнью как днем, так и ночью. После захода солнца городские службы не перестают работать: коммунальщики следят за порядком на улицах, дорожники – ремонтируют трассу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Не останавливаются в поздний час и крупные производства. А чем в ночное время живет столичная подземка?

Как живёт метро ночью – побывали в электродепо столичной подземки-1

Половина второго. Ночь. Прибывает последний поезд. Машинист со стажем Дмитрий Надольский осматривает вагоны, заполняет нужные документы, очищает стекла. После отправляется отдыхать. Прямо в подземке для этих целей оборудован целый этаж. И здесь все почти как дома.

Как живёт метро ночью – побывали в электродепо столичной подземки-4

Дмитрий Надольский, машинист Минского метрополитена:
У нас здесь имеется душевая комната, есть комната для приема пищи, то есть можно по желанию утром попить кофе, позавтракать, если есть на это время. В зависимости от подъема: кто-то в 5 утра, кто-то 4:30 встает.

Что делается для того, чтобы поездки были комфортными и безопасными – подробнее в видеоматериале.

# Минское метро # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пока семья из Горловки была в Минске, их дом сгорел дотла. Шокирующая история жителей Донбасса
08 ноября 2023 14:15

Пока семья из Горловки была в Минске, их дом сгорел дотла. Шокирующая история жителей Донбасса

В Минске наградили 200 самых талантливых школьников столицы
08 ноября 2023 14:09

В Минске наградили 200 самых талантливых школьников столицы

В Бресте российские легковушки переоборудовали в уникальные автомобили для социальных служб
08 ноября 2023 14:08

В Бресте российские легковушки переоборудовали в уникальные автомобили для социальных служб