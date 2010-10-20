Как живут в Беларуси пенсионеры и инвалиды, которые имеют тюремный стаж

В Белыничском интернате для престарелых и инвалидов в спецотделении проживает 19 человек из всех районов Могилевщины. Сегодня они - почти бессильны старики или инвалиды на колясках. В прошлом же абсолютное большинство имело по несколько «ходок» на зону. Результат оказался неутешительным: нет ни дома, ни семьи.

Иван Белоусов, заместитель директора Белыничского интерната для престарелых и инвалидов:

Наше спецотделение рассчитано на бывших заключенных, граждан, которые неоднократно привлекались к административной ответственности, злостных нарушителей правил внутреннего распорядка в обычных домах-интернатах. Да, это очень «тяжелые» люди. Но в то же время все они имеют серьезные проблемы со здоровьем, а многие уже практически не в состоянии ухаживать за собой самостоятельно. Тут и крыша над головой, и питание, и уход, и медицинская помощь.

После переезда в дом-интернат им выдается на руки по 10 процентов пенсии, с учетом того, что эта пенсия у многих невелика или вообще социальная. Таким образом получается где-то по 20-30 тысяч рублей в месяц. Однако это тоже деньги. И идут они в основном на одно - алкоголь. Причем только сделаешь замечание, например, за то, что он лежит пьяный в верхней одежде и в обуви в кровати, как непременно услышишь в ответ: я свободный человек, а ты мешаешь мне отдыхать - буду жаловаться.

И жалобы действительно идут. От райисполкома к Администрации Президента: одного не так побрили, второго заставили наконец сходить в душ, третьему не позволили привести «друзей», четвертому запретили пользоваться самодельными электроприборами - получилось, что не оказалось возможности приготовить «чифирь».



«Букет» хронических заболеваний - это далеко не все. Намного хуже то, что почти у всех жителей спецотделения нарушена психика. В них остаются свои представления о жизни, тюремные привычки никуда не исчезают. Даже в интернате они выбирают себе старшего – «пахана». Могут совершить по своим законам самосуд. И, конечно же, сохраняют свою лексику - нецензурная брань становится явлением обычным. Да, кто-то здесь выращивает цветы, добровольно помогает по кухне, по хозяйству, кое-кто даже пытается подрабатывать в городе. И все же это - почти исключение. Большинство реагирует на просьбу что-либо сделать однозначно: «нет здоровья» или «я свое отработал, теперь буду отдыхать». Хотя за жизнь трудовой стаж не наберется и три-четыре года, зато «стажа» тюремного - десятилетия.



Стандартные комнаты, душ, телевизор в холле и, конечно же, никаких решеток. От остального общежития спецотделение отгораживают лишь небольшие двери. Они появились из чисто превентивной целью - чтобы было меньше возможностей ходить «в гости» к обычным престарелых и инвалидов и «одалживать» у них деньги. С другой же стороны, дверь на улицу остаются открытыми. Никто не запрещает выходить на территорию общежития или даже в город. Главное - чтобы все вернулись к отбою.

Отличие номер два - отдельное, не в общей столовой, питание отсутствие на столах ножей, пишет «Звязда».