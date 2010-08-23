Как живут инвалиды-колясочники в Минске

В маленькой, но уютной литературной студии проходят рабочие восемь часов Владимира Варшанина, руководителя литературной студии «Пролог» Центра реабилитации и социальной поддержки инвалидов. Начинающие прозаики и поэты, музыканты и композиторы сюда идут за компетентным мнением и дельным советом.

И в любимчиках — все пару десятков учеников. А лица самых талантливых воспитанников улыбаются с импровизированной доски почета, в которую превратились стены студии.

Владимир Варшанин, руководитель литературной студии «Пролог» Центра реабилитации и социальной поддержки инвалидов:

Есть у меня песня, которая называется «Уходят в годы в никуда». Вот строчки из нее:

Уходят годы в никуда,

Уже почти растаял век,

Но не стареет никогда,

Душой своею человек.

Эти строки из авторского репертуара Владимир Николаевич мог бы пронести через всю жизнь. Из песни слов хоть и не выкинешь, а его симфония жизни играет совсем в другой тональности. Выпускник отделения режиссуры в центре реабилитации инвалидов уже шесть лет ведет беседы о высоком: проводит литературные вечера, преподает основы художественного чтения, теории музыки и гитарного аккомпанемента. И грустной его прозу жизни назвать сложно. Ведь человек с ограниченными возможностями, преодолев не одну границу, состоялся во всех отношениях. И годы его уж точно не ушли в никуда.

Владимир Варшанин, руководитель литературной студии «Пролог» Центра реабилитации и социальной поддержки инвалидов:

Коляска — это, конечно, другой стиль жизни. Знаете, как диабетики говорят: «Совсем другая жизнь», так и у колясочников. Работу я свою люблю. Очень живо интересуюсь всеми новинками той же литературы. Много занимаюсь консультациями по поводу сочинения стихов. Работы хватает.

Две формы занятий: как очная, так и заочная. Где-то человек 70 прошло через нас.

***

Ныне инструктор-методист на своем инвалидном кресле Борис Исакович когда-то докатился до чемпиона мира по бальным танцам. Но покоренная вершина открыла новые горизонты. Теперь он воспитывает здоровый дух не только в своем теле. В людях с диагнозом «церебральный паралич», на которых мало кто возлагает надежды, тренер увидел будущих рекордсменов. Сейчас 9 спортсменов — кандидаты в мастера спорта. Позади уже чемпионаты, первенства, кубки и даже олимпийские игры.

Борис Бочковский, старший инструктор-методист Центра реабилитации и социальной поддержки инвалидов:

В 2006 году мы приняли участие в национальных специальных олимпийских играх. Мы достигли больших результатов, и нам дали добро на подготовку команды на участие во всемирных олимпийских играх, которые проходили в 2007 году в Китае. Мы взяли два направления — легкая атлетика и настольный теннис. Мы завоевали 5 бронзовых медалей — а всего было 50, участвовало 200 стран. А по легкой атлетике мы взяли одну золотую и три бронзовые медали.

В копилке у Виталия Шаповала, кандидата в мастера спорта, 59 медалей. Впрочем, для него, как и для остальных атлетов, футболистов и теннисистов здесь, это не главные награды. Ведь с каждым пьедесталом все дальше от той, неполноценной жизни и все ближе к собственному «первому разряду».

***

В центре реабилитации готовы помочь не только с досугом, но и с трудоустройством. 58% штатных сотрудников — люди с тяжелыми недугами. Но разве скажешь «нет», когда в один голос: «Душа обязана трудиться»?

Светлана Колобаева, директор Центра реабилитации и социальной поддержки инвалидов:

Исполняют функции, как и все мы, на своих рабочих местах. С ними приятно работать. Если провести параллель со здоровыми людьми, это люди более ответственные, обязательные, очень добрые.

Каждый день Зои Варшаниной начинается так: магазин, аптека, почта, поликлиника. Список полустанков на дороге жизненных забот можно продолжать долго. Только какой он, этот путь, если не на своих двух, а на паре колес?

Пандус у магазина стал полосой с препятствиями. Хотя казалось бы, элемент безбарьерной среды. Но как же нормы? Ведь стандарт — 30 градусов наклона, а здесь все 70!

Проезд к торговым рядам хоть и узкий, но все же лучше, чем когда и вовсе не проехать. Хотя это еще полбеды. Хуже, когда нужный товар на верхней полке. Здесь снова нужна рука помощи. Выехать из магазина Зое Николаевне и самой по силам, да только применив некоторые приемы.

А вот там, где и есть перила, толку с них нет. Хоть часами крути колеса, а далеко все равно не уедешь.

Далее по маршруту общественный транспорт. Только куда увезут городские автобусы, когда остановиться нужно, еще не зайдя в салон.

В другом автобусе хоть и ниже, а все же если бы не отзывчивость, так бы и осталась Зоя Николаевна ждать на остановке.

Еще одна проблема колясочников — лифты, которые спускаются в метро. Их, конечно, раз-два и обчелся, а где и есть, так под надежным замком. Двери в метро открылись в лифте. Но, на первый взгляд, беспрепятственный путь оказался с ограничениями: лифт словно штатный сотрудник — работает по расписанию, с выходными и праздниками. Да и выйти колясочнику придется, не доехав до нужного места. Ведь все условия для инвалидов только на нескольких станциях: «Борисовский тракт», «Каменная горка», ну и дальше по списку.

А вот живи Зоя Николаевна, к примеру, на проспекте Независимости, перед ней бы все двери были открыты. Ведь удобные пандусы у каждого входа, спуски на каждом переходе.

В то время как на центральных улицах каждый шаг по безбарьерной среде, то на отдаленных порой даже зебры превращаются в темных лошадок. Судите сами: с одной стороны дороги вход открыт, а вот перейдя, вы непременно попадаете в тупик. И если детская коляска еще и проедет, то на инвалидной придется поискать другие пути.

Валентина Железная и Андрей Сержантов о тех, кто в силах преодолеть боль и страх, и порой бессилен в дороге по безбарьерной среде.

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