Мария Васильевна и Надежда Прокофьевна вот уже 15 лет живут в Минске. Говорят, что нравится, только душа все равно болит от того, что пришлось покинуть родину. Событие 20-летней давности - авария на Чернобыльской АЭС, заставила их покинуть свои родные гнезда и найти новый дом - в Минске, в микрорайоне <Уручье>.

<Как живете, земляки?> - под таким названием прошла встреча жителей Первомайского и Хойнитского районов. В этот день людей объединила 20-я годовщина со дня Чернобыльской аварии. После случившейся трагедии от своих родных домов были оторваны 107 человек. Вот уже более 15 лет они живут в микрорайоне <Уручье>, где и прошел так называемый митинг-реквием.

Население Хойнитского района до Чернобыльской аварии составляло 50 тысяч человек. Теперь на половину меньше. Только в Первомайском районе на улице Гинтовта проживает 107 переселенцев из Хойнитского района. Еще 50 человек из зоны эвакуации ждут нового жилья.

Все люди имеют право выбирать, где им жить. У отселенных из зон эвакуации, а это более ста тридцати тысяч человек, на один вариант меньше - они не могут жить на родине.