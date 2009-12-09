Как жили Минск и минчане 9 декабря

[13 фото]

Мост на Кальварийской достроен и готов к работе!

ЗИМА В ГОРОДЕ!

Сегодня утром пробираясь на работу под снежными хлопьями минчане наконец-то почувствовали зиму. Снег добавил работы коммунальщикам и дорожникам, и принес радость детям и любителям зимних видов спорта. Самые активные в ожидании мороза точат коньки и смазывают лыжи. В этом году минчане впервые опробуют склоны в горнолыжном центре «Солнечная долина». Если осадки будут недостаточно обильными, их покроют искусственным снегом. Техника в полной боевой готовности и в ожидании мороза. В «Солнечной долине» будет по-настоящему жарко. Спуститься навстречу ветру здесь можно будет с высоты 40 метров.

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА МОБИЛЬНОМ КАТКЕ В МИКРОРАЙОНЕ «ЧИЖОВКА»

На открытие второй ледовой арены в городе пока шлагбаум ставит снегопад. Сейчас здесь свои тодесы и тулупы, сражаясь с выпавшими осадками, отрабатывают крупногабаритные снегоочистители. А уже завтра на искусственном покрытии выписывать дебютные пируэты смогут и фигуристы. Каток будет работать с 10 утра до 22 часов вечера без обеда и выходных. Входной билетик для детей до 8 лет – бесплатный. Любителям же постарше – выход на арену будет стоить до 5 тысяч.

230 УЛЫБОК В ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ

Малышей микрорайона Масюковщина ожидает приятный сюрприз. Детский сад на новый лад. И это только пока к дверям элитной новостройки в силах подъехать разве что строители. Изюминкой проектной начинки обещают стать просторные игровые комнаты, большой спортзал, современный бассейн. К услугам маленьких жителей Фрунзенского района представят не только развлечения, но и возможность оздоровления. Гордостью 138 сада станут кабинеты физиотерапии и массажа. В предвкушении не только дети, но и воспитатели.

ПОЧЕМУ НЕ СПЯТ МЕДВЕДИ МИНСКОГО ЗООПАРКА?

Главные сони Минского зоопарка намереваются перехитрить медвежью традицию и перезимовать, не сомкнув глаз. Сотрудники зоопарка не сомневаются: тихий час у медведей-вегетарианцев в зимнюю спячку не перерастёт.

ПАМЯТНИК МАКСИМУ БОГДАНОВИЧУ ОТМЕЧАЕТ 28 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дата монументального праздника совпала с реальным днём рождения классика белорусской литературы. Возложить цветы к подножию бронзовой стати поэта высотой около 5 метров пришли поклонники его таланта. У творения скульптора Вакара и архитекторов Казакова и Москалевич минчане устроили поэтическую паузу и поклонились величественному образу.

МОСТ НА КАЛЬВАРИЙСКОЙ, НАКОНЕЦ, ДОСТРОЕН И ГОТОВ К РАБОТЕ!

Уже завтра он откроется для движения автомобилей и общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы вернутся к старым маршрутам. Транспорт пойдет в обоих направлениях по шести полосам отремонтированного дорожного полотна. А объездная дорога, выручавшая водителей больше года станет односторонней.

МИНСК – ОДНА ИЗ САМЫХ ЭКОНОМНЫХ СТОЛИЦ В ЕВРОПЕ

И это даже не смотря на богатое убранство освещения, подсветки и рекламной иллюминации. Показатели по энергосбережению в Минске за 2009 год выросли почти в два раза. Сами минчане могут значительно сэкономить, вкручивая в цоколь вместо лампочки накаливания энергосберегающие лампы. А по протяженности тепловых сетей, столица уступает лишь Москве. Минская магистраль растянулась на 2,5 тысячи километров.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

Ровно 118 лет назад на Александровской улице в доме около Свислочи в семье Адама и Марии родился будущий классик белорусской литературы Максим Богданович. Сегодня в доме № 7а, где он появился на свет, расположен литературный музей, а улица носит его имя. 33 года сегодня исполняется Белорусскому музею народной архитектуры и быта.



УЧАСТНИК НАШЕГО ТРАДИЦИОННОГО ОПРОСА