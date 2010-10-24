Как защитить нотариальную удостоверенную сделку от возможного признания её недействительной?

Такой защитой может быть проведение добровольной психиатрической или психолого-психиатрической экспертизы гражданина до совершения им сделки. Она может послужить весомым доказательством дееспособности лица на момент совершения сделки, в случае, если её действительность будет оспариваться в суде.
Подобная экспертиза проводится по письменному заявлению гражданина, при этом сохраняется конфиденциальность как самого факта её проведения, так и её результатов, которые выдаются только заявителю. Проводят данную экспертизу в Государственной службе медицинских судебных экспертиз, пишет газета «Слуцкі край».