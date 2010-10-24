Как защитить нотариальную удостоверенную сделку от возможного признания её недействительной?

Как правило, инициаторами признания нотариально удостоверенных сделок (завещаний, договоров) недействительными становятся родственники, наследники, не согласные с тем, как собственник распорядился своим имуществом.

Такой защитой может быть проведение добровольной психиатрической или психолого-психиатрической экспертизы гражданина до совершения им сделки. Она может послужить весомым доказательством дееспособности лица на момент совершения сделки, в случае, если её действительность будет оспариваться в суде.