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Как защитить нотариальную удостоверенную сделку от возможного признания её недействительной?

24 октября 2010 13:28
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Как правило, инициаторами признания нотариально удостоверенных сделок (завещаний, договоров) недействительными становятся родственники, наследники, не согласные с тем, как собственник распорядился своим имуществом.

Такой защитой может быть проведение добровольной психиатрической или психолого-психиатрической экспертизы гражданина до совершения им сделки. Она может послужить весомым доказательством дееспособности лица на момент совершения сделки, в случае, если её действительность будет оспариваться в суде.

Подобная экспертиза проводится по письменному заявлению гражданина, при этом сохраняется конфиденциальность как самого факта её проведения, так и её результатов, которые выдаются только заявителю. Проводят данную экспертизу в Государственной службе медицинских судебных экспертиз, пишет газета «Слуцкі край».

# общество

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