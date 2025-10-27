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Как записать ребёнка в новый Центр технического творчества детей и молодёжи – рассказал педагог

27 октября 2025 17:56
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Минск на волне технологий. Где раньше уезжали автобусы, теперь стартуют идеи. Центр технического творчества – новая точка притяжения будущих инженеров. Это не просто здание, а стратегическая инвестиция в интеллект страны. Именно здесь, на месте бывшего автовокзала, создана современная площадка, где начинается путь будущих инженеров, конструкторов и технологов. 

Президент Беларуси принял личное участие в его торжественном открытии, подчеркнув, что процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

От идеи до производства – узнали, как оснащен Центр технического творчества детей и молодежи.

Екатерина Забенько, ведущая:
Доступность, по-моему, прекрасная. Там недалеко метро, крупная транспортная артерия – Партизанский проспект. Я думаю, что дети пойдут, и уверена, что желающих будет много. Кстати, как будете отбирать?

Как записать ребёнка в новый Центр технического творчества детей и молодёжи – рассказал педагог-2

Антон Самсонов, педагог дополнительного образования минского Центра технического творчества детей и молодежи:
По первенству, получается, кто успел записаться.

Екатерина Забенько:
Кастинга кого-то нет, экзамена для поступления?

Антон Самсонов:
Есть несколько направлений. Есть кружки, на которых нет кастинга. Есть направления, которые строгий отбор имеют. То есть там ребята занимаются конкретно подготовкой проектов. Участие в конкурсах как республиканских, городских, так и международных тоже. Принимают участие в странах дружественных. Зачастую Россия в основном – либо к нам приезжают, либо мы едем к ним для участия.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Образование в Беларуси

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