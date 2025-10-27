Как записать ребёнка в новый Центр технического творчества детей и молодёжи – рассказал педагог

Минск на волне технологий. Где раньше уезжали автобусы, теперь стартуют идеи. Центр технического творчества – новая точка притяжения будущих инженеров. Это не просто здание, а стратегическая инвестиция в интеллект страны. Именно здесь, на месте бывшего автовокзала, создана современная площадка, где начинается путь будущих инженеров, конструкторов и технологов.

Президент Беларуси принял личное участие в его торжественном открытии, подчеркнув, что процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

От идеи до производства – узнали, как оснащен Центр технического творчества детей и молодежи.

Екатерина Забенько, ведущая:

Доступность, по-моему, прекрасная. Там недалеко метро, крупная транспортная артерия – Партизанский проспект. Я думаю, что дети пойдут, и уверена, что желающих будет много. Кстати, как будете отбирать?