Как забрать деньги у мужа: родители оплатили полмашины, а супруг её продал

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Вопрос:

В браке была куплена машина, на которую половину стоимости дали мои родители. Затем муж продал старую машину, не отдав никому деньги. Могу ли я вернуть часть денег за машину?

Елена Мойсейчик, юрист:

Если при рассмотрении судом требования о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, будет установлено, что один из них произвел отчуждение такого имущества или израсходовал его по своему усмотрению, вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость.