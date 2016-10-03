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Как забрать деньги у мужа: родители оплатили полмашины, а супруг её продал

03 октября 2016 19:03
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Для некоторых линия жизни - это тормозной путь. Для отдельных зрителей нашего телеканала линией жизни является наша горячая линия. Именно на нее ежедневно всей страны поступают жалобы, обращения, предложения и вопросы. По мере сил, мы пытаемся помочь или дать ответ.  Сегодня мы приведем несколько ответов на ваши вопросы юридического толка.

Вопрос:
В браке была куплена машина, на которую половину стоимости дали мои родители. Затем муж продал старую машину, не отдав никому деньги. Могу ли я вернуть часть денег за машину?

Елена Мойсейчик, юрист:
Если при рассмотрении судом требования о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, будет установлено, что один из них произвел отчуждение такого имущества или израсходовал его по своему усмотрению, вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость.

# общество # Брак и семья

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