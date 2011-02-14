Как за месяц проведения капитального ремонта хрущевку превратили в уютные апартаменты

Жители четвертого подъезда этого дома по улице Сердича стали участниками необычного коммунального эксперимента. Всего за один месяц из старой хрущевки их жилье превратилось в уютные апартаменты, в которых приятно жить.

Капремонт экспресс-методом позволяет втрое сократить срок сдачи дома. Всего за месяц производятся все ремонтно-строительные работы: от отделки квартир и монтажа трубопроводов до косметического ремонта мест общего пользования. Происходит это за счет координации действий между строителями и жильцами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Реентович, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

На 2011 год запланировано в 30 раз больше отремонтировать подъездов , экспресс-методом, то есть один подъезд за один месяц . До первого апреля будут составлены графики и адресные списки.