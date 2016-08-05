Прямой эфир

Как японцы танцуют польку и делают обереги из соломки: в Беларуси отдыхают дети из Фукусимы

05 августа 2016 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Из страны Восходящего солнца в Синеокую. По приглашению Президента  Беларуси в нашу республику прибыла делегация детей из Японии.

Более 50 мальчиков и девочек из префектуры Фукусима, где 5 лет назад произошла радиационная авария, приехали на оздоровление в детский центр «Зубрёнок».

Иностранных гостей уже успели познакомить  с белорусской культурой и бытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Во время экскурсии в мядельский Дом мастера японцев угостили национальными белорусскими блюдами, научили делать обереги из соломки и играть весёлую польку.

Юки Сагара,  жительница Фукусимы (Япония):
Было сложно делать поделки из соломы, но нам очень понравилось, это было очень интересно. В белорусской и японкой культурах есть некоторое сходство: например, у нас тоже очень популярны обереги из соломки для защиты дома.

Юто Судзуки, житель Фукусимы (Япония):
Беларусь очень красивая страна, природа абсолютно отличается от японской. Очень понравилась ваша кухня, особенно белорусские йогурты – в Японии таких нет.

В Беларуси гости пробудут ещё 5 дней. Программа для детей подготовлена насыщенная – это различные образовательные, культурные и оздоровительные мероприятия.

# общество # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
Вячеслав Драгун: скачка цен на школьные товары не произошло
05 августа 2016 11:09

Вячеслав Драгун: скачка цен на школьные товары не произошло

Жара до плюс 33 ожидается 5 августа на юге Беларуси
05 августа 2016 07:43

Жара до плюс 33 ожидается 5 августа на юге Беларуси

Купаться запретили в 11 минских водоёмах
04 августа 2016 19:13

Купаться запретили в 11 минских водоёмах