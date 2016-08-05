Как японцы танцуют польку и делают обереги из соломки: в Беларуси отдыхают дети из Фукусимы

Новости Беларуси. Из страны Восходящего солнца в Синеокую. По приглашению Президента Беларуси в нашу республику прибыла делегация детей из Японии.

Более 50 мальчиков и девочек из префектуры Фукусима, где 5 лет назад произошла радиационная авария, приехали на оздоровление в детский центр «Зубрёнок».

Иностранных гостей уже успели познакомить с белорусской культурой и бытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время экскурсии в мядельский Дом мастера японцев угостили национальными белорусскими блюдами, научили делать обереги из соломки и играть весёлую польку.

Юки Сагара, жительница Фукусимы (Япония):

Было сложно делать поделки из соломы, но нам очень понравилось, это было очень интересно. В белорусской и японкой культурах есть некоторое сходство: например, у нас тоже очень популярны обереги из соломки для защиты дома.

Юто Судзуки, житель Фукусимы (Япония):

Беларусь очень красивая страна, природа абсолютно отличается от японской. Очень понравилась ваша кухня, особенно белорусские йогурты – в Японии таких нет.

В Беларуси гости пробудут ещё 5 дней. Программа для детей подготовлена насыщенная – это различные образовательные, культурные и оздоровительные мероприятия.