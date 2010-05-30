Как взять путевку в детский лагерь, если женщина находится в декретном отпуске?

На вопросы ведущей программы «Большой город» Екатерины Забенько отвечает Владимир Щербо, начальник управления образования Мингорисполкома.

Минчане (вопросы на улице):

Я нахожусь в декретном отпуске. Бабушке путевку для ребенка дать не могут — только родителям. Поэтому встает вопрос, куда отправить ребенка на отдых и оздоровление летом?

Все лето будем отдыхать с ребенком за городом. Но три месяца сидеть за городом… скучновато… Будем думать, где еще можно отдохнуть. К тому же, у ребенка аллергия, поэтому не можем отдать его в детский лагерь — там бесконтрольное питание.

Екатерина Забенько: Где можно взять путевку на отдых в летний лагерь? И что делать женщинам, которые находятся в декретном отпуске или вообще не работают?

Владимиром Щербо: У нас действует Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Минское представительство возглавляет Горино Валерий Георгиевич. Связавшись с минским представительством, можно взять путевку ребенку в детский лагерь гражданам, которые или находятся в декретном отпуске, или нигде не работают, или же если трудятся в каких-либо коммерческих структурах, не имеющих на балансе оздоровительных детских баз и лагерей.

Что касаетсся стоимости, то большинство родителей платят максимум 80 тысяч рублей за путевку на одну смену. Гражданин, не имеющий рабочего места, заплатит 160 тысяч, а остальную сумму — органы соцстраха, Республиканский центр и так далее.

В этом году будет работать 38 загородных лагерей. Готовность лагерей принять детей проверяют специальные комиссии, возглавляемые заместителями глав Администраций районов. В состав комиссии входят начальники управления, врачи-гигиенисты и специалисты системы образования. Пока лагерь не будет полностью готов, детей туда никто не отправит.