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Как вылечить розацеа? Узнали у врача-дерматолога

10 мая 2024 12:39
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Более 10 % населения земного шара сталкиваются с таким заболеванием кожи, как розацеа. В одинаковой степени ей подвержены как женщины, так и мужчины. Более склонны к такому состоянию люди со светлой и чувствительной кожей.

Как вылечить розацеа? Узнали у врача-дерматолога-1

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог медицинского цента «Мерси»:
Розацеа – это хроническое заболевание, при котором на лице появляются стойкие покраснения или мелкие сосудистые элементы. Также могут появляться глубокие воспаления. Преимущественно розацеа располагается в области лица, чаще всего это нос, середина лба, периорбитальная область, носощечные складки, подбородок. Если розацеа не лечить, процесс может усугубиться. Может возникнуть состояние, при котором область носа резко утолщается, кожа становится очень грубой, плотной, появляются шишковидные набухания.

Зачастую розацеа путают с проявлениями аллергии или угревой болезнью. К причинам такого состояния относят наследственную предрасположенность, а также провоцирующие факторы. К ним относят солнечные лучи, ветер, перепады температуры, а также длительное применение наружных гормональных препаратов.

Татьяна Вертиховская:
Большую роль в развитии розацеа играет питание. Острая, горячая пища, специи, корица, красного и оранжевого цвета ягоды, овощи и фрукты. Внутренние факторы – гормональные нарушения, заболевания ЖКТ и психоэмоциональный фон.

Как вылечить розацеа? Узнали у врача-дерматолога-4

Как же проявляется розацеа? Изначально на коже появляются покраснения, которые не сходят от нескольких минут до нескольких часов. Сопровождаются они ощущениями жара или тепла, а затем бесследно исчезают. При повторном воздействии провоцирующих факторов кожа снова вспыхивает.

Татьяна Вертиховская:
В дальнейшем эритема становится более насыщенной, может осложняться синюшным оттенком, потом кожа утолщается, возникает изолированные или сгруппированные воспалительные элементы. Некоторые из воспалительных элементов могут нагнаиваться. Часто розацеа сопровождается наличием большого количества клещей рода демодекс. Ошибка пациентов – самостоятельное применение глюкокортикостероидных препаратов, которые могут сильно ухудшить состояние кожи, усилить гиперемию.

В качестве лечения специалисты рекомендуют использовать специальную уходовую косметику для кожи, склонной к покраснениям, а также применять препараты для укрепления сосудистой стенки. Медикаментозное лечение зависит от формы розацеа и подбирается индивидуально дерматологом.

Татьяна Вертиховская:
Так как один из самых провоцирующих факторов – это солнечные лучи, летом необходимо пользоваться кремами с высокой SPF-защитой, чтобы предотвратить обострение заболевания.

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