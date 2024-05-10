Как вылечить розацеа? Узнали у врача-дерматолога

Более 10 % населения земного шара сталкиваются с таким заболеванием кожи, как розацеа. В одинаковой степени ей подвержены как женщины, так и мужчины. Более склонны к такому состоянию люди со светлой и чувствительной кожей.

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог медицинского цента «Мерси»:

Розацеа – это хроническое заболевание, при котором на лице появляются стойкие покраснения или мелкие сосудистые элементы. Также могут появляться глубокие воспаления. Преимущественно розацеа располагается в области лица, чаще всего это нос, середина лба, периорбитальная область, носощечные складки, подбородок. Если розацеа не лечить, процесс может усугубиться. Может возникнуть состояние, при котором область носа резко утолщается, кожа становится очень грубой, плотной, появляются шишковидные набухания.

Зачастую розацеа путают с проявлениями аллергии или угревой болезнью. К причинам такого состояния относят наследственную предрасположенность, а также провоцирующие факторы. К ним относят солнечные лучи, ветер, перепады температуры, а также длительное применение наружных гормональных препаратов.

Татьяна Вертиховская:

Большую роль в развитии розацеа играет питание. Острая, горячая пища, специи, корица, красного и оранжевого цвета ягоды, овощи и фрукты. Внутренние факторы – гормональные нарушения, заболевания ЖКТ и психоэмоциональный фон.