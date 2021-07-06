Как выглядят Т-34 и легендарный МиГ в миниатюре? В Гродно открылась выставка «Техника Победы»

Более полусотни экспонатов, и все были созданы школьниками под руководством энтузиаста и по совместительству инспектора Гродненской региональной таможни. Мини-копия танка, который участвовал в освобождении Минска, самолеты авиаэскадрильи «Нормандия-Неман», которая была задействована в боях в небе над Гродно.

Представлена не только военная техника, но и гражданская, на которой работали труженики тыла: тракторы, пожарные машины.

Дмитрий Крыницкий, у чащийся к ружка «Живая с таль» С Ш № 37 Гродно: Эта модель танка Т-34 с минным тралом спереди. Он успешно участвовал в операции «Багратион» 1944 года. Минный трал здесь дополняет оборону, броню и первое его назначение – обнаружение мин и их обезвреживание прямо на ходу.

Виктор Плакса, инспектор Гродненской региональной таможни:

Я один из тех таможенников, которым интересен стендовый моделизм. Мы уже не в первый раз представляем модели. Людям, ученикам, студентам, родителям, сотрудникам таможни это очень нравится, потому что можно посмотреть красивые изделия, почитать историю каждой модели, пополнить свои знания. Просто поделиться впечатлениями и узнать, какая же у нас техника была во время Великой Отечественной войны и освобождала Беларусь.

Сегодня на занятиях в кружке моделирования «Живая сталь» занимаются более 60 человек. В знании техники Победы они с легкостью могут дать фору сверстникам и даже некоторым взрослым.