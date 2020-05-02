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Как выглядит обновлённый монумент на площади Победы? Анонс программы «Неделя»

02 мая 2020 15:14
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Новости Беларуси. Как и почему меняются механизмы получения гуманитарной помощи в Беларуси? Какие перспективы страны в выращивании кукурузы? И как выглядит монумент на площади Победы после реконструкции?

Как выглядит обновлённый монумент на площади Победы? Анонс программы «Неделя»-1

Топ новостей уходящих семи дней смотрите в выпуске итоговой программы «Неделя» в воскресенье, 3 мая, в 19.30.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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