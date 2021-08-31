Как выглядит боевой пуск ракеты из ЗРК? Кадры с учений на полигоне Ашулук

Новости Беларуси. Боевыми пусками на полигоне в Астраханской области завершилось оперативно-тактическое учение с зенитными ракетными войсками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Боевыми пусками на полигоне в Астраханской области завершилось оперативно-тактическое учение с зенитными ракетными войсками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стражи неба отработали приемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, отражение массированных ударов, прикрытие важных объектов. Ракетчики действовали на штатной технике своих подразделений – ЗРК С-300 и «Бук».
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