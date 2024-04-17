Как восстанавливают имена узников «Шталага-342»? Узнали у руководителя клуба «Поиск»

Клуб «Поиск» в Средней школе № 5 Молодечно был основан в 1987 году, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Ученики вместе с учителями кропотливым трудом восстанавливают имена узников «Шталага-342». Работают в архивах в будние и выходные. Большой и дружной командой занимаются важным исследовательским делом. Тысячи погибших, лагеря смерти и зверства в гетто. Вот что происходило в Молодечно во время Великой Отечественной – подробности.





Анна Карумная, руководитель клуба «Поиск»:

Восстанавливаем фамилии, связываемся с родственниками, ищем по возможности, чтобы принести людям хорошую весточку. Хотя бы о том месте, где закончился земной путь их предка. Работаем с архивными документами в основном. Сейчас это уже намного проще делать в век цифровых технологий. А когда наш клуб начинал свою работу, то было очень сложно.

Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342» – читайте здесь.