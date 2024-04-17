Прямой эфир

Как восстанавливают имена узников «Шталага-342»? Узнали у руководителя клуба «Поиск»

17 апреля 2024 13:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Клуб «Поиск» в Средней школе № 5 Молодечно был основан в 1987 году, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Ученики вместе с учителями кропотливым трудом восстанавливают имена узников «Шталага-342». Работают в архивах в будние и выходные. Большой и дружной командой занимаются важным исследовательским делом.

Тысячи погибших, лагеря смерти и зверства в гетто. Вот что происходило в Молодечно во время Великой Отечественной – подробности.

Как восстанавливают имена узников «Шталага-342»? Узнали у руководителя клуба «Поиск»-1



Анна Карумная, руководитель клуба «Поиск»:
Восстанавливаем фамилии, связываемся с родственниками, ищем по возможности, чтобы принести людям хорошую весточку. Хотя бы о том месте, где закончился земной путь их предка. Работаем с архивными документами в основном. Сейчас это уже намного проще делать в век цифровых технологий. А когда наш клуб начинал свою работу, то было очень сложно.

Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342» – читайте здесь.

Как восстанавливают имена узников «Шталага-342»? Узнали у руководителя клуба «Поиск»-4

Анна Карумная:
Так как вообще тема узников была запретной, практически никому не ясной, неизвестной, поэтому было очень сложно. Были годы, когда могли ни одной фамилии не найти. А сейчас намного проще, но все равно работа очень кропотливая, так как это бумаги, документы, карточки военнопленного на немецком языке. Да, их переводили, но все равно есть неточности, с которыми мы должны работать.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342»
17 апреля 2024 13:17

Кормили супом из опилок, слабых травили собаками. Рассказываем жестокие факты издевательств в «Шталаге-342»

Тысячи погибших, лагеря смерти и зверства в гетто. Вот что происходило в Молодечно во время Великой Отечественной
17 апреля 2024 13:12

Тысячи погибших, лагеря смерти и зверства в гетто. Вот что происходило в Молодечно во время Великой Отечественной

Белорусский дизайнер покорила мировой подиум коллекцией свадебных платьев изо льна
17 апреля 2024 13:10

Белорусский дизайнер покорила мировой подиум коллекцией свадебных платьев изо льна

300 лет назад здесь выращивали ананасы и строили подземные тоннели. Интересное об усадьбе в Станьково
17 апреля 2024 13:08

300 лет назад здесь выращивали ананасы и строили подземные тоннели. Интересное об усадьбе в Станьково

Улиточная ферма, обнимашки с корги и альпакой. Побывали в парке в Радошковичах
17 апреля 2024 13:06

Улиточная ферма, обнимашки с корги и альпакой. Побывали в парке в Радошковичах

Знаменитый поцелуй Лоллобриджиды и кадры из юности. Проект, посвящённый Гагарину, открылся в Минске
17 апреля 2024 13:03

Знаменитый поцелуй Лоллобриджиды и кадры из юности. Проект, посвящённый Гагарину, открылся в Минске

После молитв здесь свершаются чудеса, а в 1812-м храм ограбил Наполеон. История Свято-Покровского женского монастыря
17 апреля 2024 12:59

После молитв здесь свершаются чудеса, а в 1812-м храм ограбил Наполеон. История Свято-Покровского женского монастыря

Таинственная заброшенная мельница в Толочине. Узнали жуткую историю о призраке
17 апреля 2024 12:56

Таинственная заброшенная мельница в Толочине. Узнали жуткую историю о призраке

Единственный в Беларуси пограничный столб XVIII века. Показываем, где находится
17 апреля 2024 12:53

Единственный в Беларуси пограничный столб XVIII века. Показываем, где находится

Реконструкция стоянок и одежда древних людей. Что ещё посмотреть в краеведческом музее Толочина?
17 апреля 2024 12:51

Реконструкция стоянок и одежда древних людей. Что ещё посмотреть в краеведческом музее Толочина?

Откуда пошло название города Толочин? Вот несколько версий
17 апреля 2024 12:49

Откуда пошло название города Толочин? Вот несколько версий

Почему появляется меланома? Врач рассказал, как сохранить здоровье кожи
17 апреля 2024 12:45

Почему появляется меланома? Врач рассказал, как сохранить здоровье кожи