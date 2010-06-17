Как водителю доказать, что сотрудник ГАИ оштрафовал его незаконно?

На вопросы программы «Большой город» отвечает заместитель начальника ГАИ Минска Вадим Гаркун.

Екатерина Забенько: Куда может обратиться водитель, если его оштрафовали, но он хочет разобраться, действительно ли он был неправ в какой-либо дорожной ситуации?

Вадим Гаркун: Водитель может обжаловать решение сотрудника ГАИ в порядке, предусмотренном Процессуально-исполнительным Кодексом Республики Беларусь, а также законом «Об обращениях граждан». Гражданину, которого, на его взгляд, оштрафовали незаконно, лучше всего обратиться к вышестоящему руководству сотрудника, с которым у него возникла конфликтная ситуация.