Как внести изменения в коллективный договор?

Новости Беларуси. Что нужно для того, чтобы дополнить коллективный договор, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Вербило, заведующая отделом социального партнёрства Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Создаётся комиссия на паритетной основе – то есть, равное количество представителей нанимателя, представителей профсоюзной стороны.

Происходит обсуждение, создаётся проект изменений, дополнений.

Обязательно доводится до сведения работников – они имеют право вносить предложения те или иные, либо не соглашаться с той или иной позицией. И далее, на собрании трудового коллектива, либо на профсоюзном собрании – как принято в организации – происходит его обсуждение с дальнейшим принятием.