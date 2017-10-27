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Как внести изменения в коллективный договор?

27 октября 2017 14:24
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Новости Беларуси. Что нужно для того, чтобы дополнить коллективный договор, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Вербило, заведующая отделом социального партнёрства Минского городского объединения организаций профсоюзов:
Создаётся комиссия на паритетной основе – то есть, равное количество представителей нанимателя, представителей профсоюзной стороны.

Происходит обсуждение, создаётся проект изменений, дополнений.

Обязательно доводится до сведения работников – они имеют право вносить предложения те или иные, либо не соглашаться с той или иной позицией. И далее, на собрании трудового коллектива, либо на профсоюзном собрании – как принято в организации – происходит его обсуждение с дальнейшим принятием.  

Коллективный договор: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения

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