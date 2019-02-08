Как в Столбцовском районе справляются с последствиями нападения дикого волка?

Новости Беларуси. В Столбцовском районе продолжается карантин в связи с нападеннем волка на местных жителей в конце января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

До 26 марта потерпевшие и пациенты, которые пострадали от нападения или контактировали с бешеным животным, будут находиться под наблюдением врачей.

«Хотел в лицо укусить, но я закрылась рукой»: пострадавшая о нападении бешеного волка в Столбцовском районе

Продолжается и вакцинация от бешенства всех домашних животных. Как Столбцы переживают последствия происшествия?