Прямой эфир

Как в Столбцовском районе справляются с последствиями нападения дикого волка?

08 февраля 2019 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Столбцовском районе продолжается карантин в связи с нападеннем волка на местных жителей в конце января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Как в Столбцовском районе справляются с последствиями нападения дикого волка?-1

До 26 марта потерпевшие и пациенты, которые пострадали от нападения или контактировали с бешеным животным, будут находиться под наблюдением врачей.

«Хотел в лицо укусить, но я закрылась рукой»: пострадавшая о нападении бешеного волка в Столбцовском районе

Продолжается и вакцинация от бешенства всех домашних животных. Как Столбцы переживают последствия происшествия?

Ответ в видеоматериале Вадима Смоляка.

Как в Столбцовском районе справляются с последствиями нападения дикого волка?-4

Как в Столбцовском районе справляются с последствиями нападения дикого волка?-6

Как в Столбцовском районе справляются с последствиями нападения дикого волка?-8

Как в Столбцовском районе справляются с последствиями нападения дикого волка?-10

Как в Столбцовском районе справляются с последствиями нападения дикого волка?-12

Как в Столбцовском районе справляются с последствиями нападения дикого волка?-14

Как в Столбцовском районе справляются с последствиями нападения дикого волка?-16

 

# Дикие животные # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первую партию белорусских электробайков отправят в Ботанический сад
08 февраля 2019 13:15

Первую партию белорусских электробайков отправят в Ботанический сад

Лисёнок Лесик поможет в навигации. У II Европейских игр появилось официальное мобильное приложение
08 февраля 2019 11:10

Лисёнок Лесик поможет в навигации. У II Европейских игр появилось официальное мобильное приложение

«Где-то через полгода я получил свою первую руководящую должность». Две истории быстрого карьерного роста
08 февраля 2019 08:32

«Где-то через полгода я получил свою первую руководящую должность». Две истории быстрого карьерного роста