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Как в подъезде дома по улице Долгобродской с курильщиками воюют

14 мая 2009 17:23
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Уже год, как в этом подъезде дефицит кислорода. С окнами без ручек проветрить просто нереально

Стеклянная декорация - так     жильцы дома  по улице Долгобродской  называют новые окна. Мало кто видел их открытыми, потому  свежего воздуха здесь не глотнёшь.

На самом  деле заветные ручки-открывашки выдали, но  только избранным: дисциплинированным и некурящим жильцам и местному дворнику. Вот такой антитабачный шаг: чтоб не повадно было.

- Проветриваем постоянно, но тем, кто дымит, ключа мы не выдали, потому что курят много, а так будут знать, что дым не выведешь, и курить не будут, - говорит директор УП «ЖЭС - 44»

# общество

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