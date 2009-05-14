Как в подъезде дома по улице Долгобродской с курильщиками воюют

Уже год, как в этом подъезде дефицит кислорода. С окнами без ручек проветрить просто нереально

Стеклянная декорация - так жильцы дома по улице Долгобродской называют новые окна. Мало кто видел их открытыми, потому свежего воздуха здесь не глотнёшь.

На самом деле заветные ручки-открывашки выдали, но только избранным: дисциплинированным и некурящим жильцам и местному дворнику. Вот такой антитабачный шаг: чтоб не повадно было.

- Проветриваем постоянно, но тем, кто дымит, ключа мы не выдали, потому что курят много, а так будут знать, что дым не выведешь, и курить не будут, - говорит директор УП «ЖЭС - 44»