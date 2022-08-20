Прямой эфир

Как в Минске обстоят дела с отдыхом на свежем воздухе? Анонс ток-шоу «Большой город»

20 августа 2022 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск готовится к череде праздников, которые всегда приносят с собой подарки жителям города в виде новостроек, мест отдыха, аллей, парков, скверов и площадок для различных активностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего ждать в ближайшее время и как развивается столица в плане благоустройства, градостроительства и озеленения? Об этом речь пойдет в ближайшем выпуске ток-шоу «Большой город».  

Открываем новый сезон в большом городе. Каких сюрпризов ждать минчанам?  

Как в Минске обстоят дела с отдыхом на свежем воздухе? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Поздравим минчан красиво, креативно с наступающим праздником города.  

Как в Минске обстоят дела с отдыхом на свежем воздухе? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Новые аллеи и уникальные арт-объекты. Где прогуляться и чем вдохновиться?  

Как в Минске обстоят дела с отдыхом на свежем воздухе? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

У мерча Первого появились последователи и в рядах Минского городского хозяйства, и уже легендарный хештег «Любимую не отдают» красуется на арт-объекте.  

Чего ждать от архитектурных планов градостроителей?  

Как в Минске обстоят дела с отдыхом на свежем воздухе? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

– Где эти архитектурные киты, благодаря которым наш город узнаваем во всем мире?  
– Разработана схема для размещения новых объектов. Сейчас это начало пути.  

И как учесть интересы минчан?  

Как в Минске обстоят дела с отдыхом на свежем воздухе? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

С вами не согласятся очень многие зрители нашего телеканала, которые жалуются, что они подолгу не могут дозвониться и их заявка подолгу не выполняется.  

Включайте СТВ 21 августа в 10:00.  

# Отдых # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пустовой: «Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной»
20 августа 2022 16:24

Пустовой: «Хозяина видно сразу, хоть он рулит МАЗом, хоть страной»

Жара в Беларуси продолжится. Температура может достигать +33°C, хоть и с дождями
20 августа 2022 15:31

Жара в Беларуси продолжится. Температура может достигать +33°C, хоть и с дождями

Чем удивит гостей фестиваль «Бацькава булка»? Рассказал председатель Свислочского райисполкома
20 августа 2022 14:13

Чем удивит гостей фестиваль «Бацькава булка»? Рассказал председатель Свислочского райисполкома