Как в Минске обстоят дела с отдыхом на свежем воздухе? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Минск готовится к череде праздников, которые всегда приносят с собой подарки жителям города в виде новостроек, мест отдыха, аллей, парков, скверов и площадок для различных активностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего ждать в ближайшее время и как развивается столица в плане благоустройства, градостроительства и озеленения? Об этом речь пойдет в ближайшем выпуске ток-шоу «Большой город». Открываем новый сезон в большом городе. Каких сюрпризов ждать минчанам?

Поздравим минчан красиво, креативно с наступающим праздником города.

Новые аллеи и уникальные арт-объекты. Где прогуляться и чем вдохновиться?

У мерча Первого появились последователи и в рядах Минского городского хозяйства, и уже легендарный хештег «Любимую не отдают» красуется на арт-объекте. Чего ждать от архитектурных планов градостроителей?

– Где эти архитектурные киты, благодаря которым наш город узнаваем во всем мире?

– Разработана схема для размещения новых объектов. Сейчас это начало пути. И как учесть интересы минчан?