Как в Беларуси планируют выращивать больше овощей зимой? Рассказал Алексей Богданов

Новости Беларуси. Ассортимент, качество и доступная цена. В Беларуси сбалансируют производство собственной овощной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год в стране производят больше, чем потребляют. А вот в осеннем и зимнем сезоне в продаже остро ощущается нехватка, к примеру, свежего белорусского огурца, томата, зелени и пряных трав, что отражается и на стоимости.

Белорусская продукция сегодня востребована на внешнем и особенно внутреннем рынке. В нашей торговле она занимает более 80 %. Сейчас в парниках собирают не только собственный урожай огурца, томата, зелени, клубники, но даже перца и баклажана.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Раньше такая проблема не стояла. Мы спокойно завозили по импорту из более теплых стран. Раньше не было такой проблематики. В том числе не нужно было баклажаны, как мы сегодня видели, выращивать, перцы, зеленные культуры. Это все можно выращивать в открытом грунте с меньшими затратами. Но так как непонятные вводят санкции, ограничения, очереди на границах, все это не успевает доезжать. И сегодня то время, когда нашим производителям нужно внедрять передовые технологии и самим производить большую часть зеленых культур и овощной продукции, в том числе и с технологиями закрытого грунта, то есть в теплицах.