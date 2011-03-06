Как в Беларуси отмечают Масленицу

Старинный обряд возродили сегодня в горнолыжном центре «Силичи». На еще заснеженных склонах собрались желающие проводить зиму и поучаствовать в молодецких забавах. Посетителей ждали кулачные бои, выступления силачей и каскадеров, шоу двойников и красочный фейерверк.

Масленица уже давно стала праздником народным. Отмечают её и сегодня в народных традициях. Ряженые и скоморохи — как извечные символы праздника при полном параде. С такой высоты мысли только о высоком.

Пока одни пускались в пляс, другие сражались за приз. Для детей – море конкурсов и развлечений. Некоторые масленичные забавы были совсем не детскими, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Гости праздника:

Всё очень нравится, организация хорошая. Погода отличная. Всё располагает к хорошему проведению праздника.

Праздник удался. Испокон веков в этот день дома не сидел никто. Старики выходили на других посмотреть, а те, кто помладше — показать себя во всей красе.

За блинами очереди. Отведать их сегодня не только можно, но и нужно. Блины готовили всю неделю. В этом есть свои поверья.

Гости праздника:

Сколько съешь блинов в неделю Масленицы съешь, столько и здоровья у тебя будет.

Масленичный праздник совместили со спортивным. Ставить очередные рекорды под народные мотивы — двойная радость.

Гости праздника:

Я пришла и спортом заняться, и масленицу отпраздновать, поэтому вдвойне приятно.

Песни, игры, угощения на любой вкус. Весну встречали с весенним настроением.

Масленичная неделя завершается Прощёным воскресеньем. В этот день по традиции все православные христиане просят друг у друга прощения — чтобы приступить к посту с доброй душой и чистым сердцем. На слова «Прости меня» отвечают «Бог простит». Этот старинный обычай сложился ещё в первые века христианства. С завтрашнего дня начинается 40-дневный пост — время покаяния и раздумий.