Как в Беларуси отмечают католическое Рождество?

Новости Беларуси, Минск. Католики всего мира сегодня отмечают сочельник — это вечер накануне Рождества. Во всех католических храмах проходят святые мессы. В том числе, и в Минском Архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии.

Рождество Христово — особо почитаемый праздник у верующих и у него есть давние традиции. С первой звездой у католиков вся семья садиться за стол и делится освящённым хлебом, так называемыми облатками, которые символизируют тело Христа. На столе должно быть 12 постных блюд. Ровно столько было учеников у Иисуса. Но главное, считают священнослужители в Сочельник — пища духовная.

Кирилл Бардонов, секретарь Минско-Могилевской архиепархии:

Найбольш важная падрыхтоўка — падрыхтоўка духоўная. Як вельмі часта любяць паўтараць святары і вернікі паміж сабой: мы ўвесь гэты час перад Божым нараджэннем рыхтаваліся да таго, каб Хрыстос нарадзіўся ў нашым сэрцы, каб прыйшоў менавіта да нас і потым мы маглі падзяліцца ім з тымі, хто найбліжэйшы жа нас.

Весь месяц верующие духовно готовились к празднику, совершали добрые дела и постились. Особым важным считается перед праздником исповедаться в своих грехах, чтобы встретить Рождество с чистой совестью.

Убранство дома — тоже важно. Рядом с наряженной елкой устраивается рождественский вертеп: фигурки Девы Марии и святого Иосифа рядом с лежащим в яслях младенцем Иисусом. Такой же можно увидеть и у входа в архикафедральный костёл. Перед ним прихожане загадывают желания.

В полночь закончится служба, и все католики начнут поздравлять друг друга с Рождеством. Ну а завтра с утра соберутся за праздничным столом. В этот день принято дарить подарки. А службы 25 декабря будут проходить в костёлах с самого утра и в течение всего дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.