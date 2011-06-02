Как в Беларуси формируется цена на рыбу и как ее можно изменить?

Как уменьшить цифру на ценнике думают и поставщики товаров, и продавцы. О том, что рост цен должен пресекаться, накануне заявил Президент, проводя совещание по актуальным вопросам экономики.

К крупному поставщику рыбы в Беларусь с разных концов мира приходят тонны самых разных видов морской и речной флоры. Еще столько же идет на переработку. Дальше в магазины. И к покупателю. Уже на начальном этапе формируется цена. Снизить ее до закупочной предприятие не может. Тогда придется работать в убыток себе. Дело за торговой надбавкой, по сути, прибылью. Ее предприятие снизило по всем позициям.

Татьяна Гапанюк, директор по оптовой торговли предприятия:

Сегодня мы применяем самые минимальные оптовые надбавки для того, чтобы рыба была по приемлемым ценам, продукции в достаточном количестве.

То, что поставщики снижают цены, отметили и в магазинах.

Александра Тиколович, старший администратор магазина:

Сельдь атлантическая крупная за 23600 приехала к нам в пятницу. Сельдь атлантическая холодного копчения приехала сегодня за 20990. Видно, что здесь разница в цене существенна.

Рыба свежемороженая, копченная и, конечно, соленая. От такого рыбного разнообразия глаза разбегаются. В фирменном магазине знают, как привлечь покупателя. Каждый день какой-то вид рыбы продают по цене поставщика. Снизили и свою торговую надбавку. Нашли ту золотую середину, когда и покупателю выгодно, и сами не в убытке. Ведь от продаж зависит зарплата всего коллектива.

Александр Кулешов, директор фирменного рыбного магазина:

Сейчас торговая надбавка – где-то 17%. Эта та торговая надбавка, которая рассчитана таким образом, чтобы магазин работал безубыточно. О получении сверхприбылей речи сейчас не идет. Речь о том, чтобы покупатель ходил в магазин.

Покупатели:

Идут навстречу покупателю, снижают торговую надбавку

Чувствуется, что заботятся о людях.

Как влияет снижение торговой надбавки на цену? Например, филе сельди в упаковке «Оригинальная».

Цена поставщика – 5430 рублей с НДС + 20% торговая надбавка магазина. Филе в одном из магазинов обойдется по цене 6520 рублей. В торговой точке рядом на товар 30% торговая надбавка и цена, соответственно, выше. Зато белорусский продукт оказался самым конкурентоспособным.

Сегодня более чем наполовину выросли продажи белорусского карпа. Если раньше магазин продавал до 300 килограммов, то сейчас – почти 600, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

И это за неделю. В рыбхозе так и отмечают: то, что выращено на своей земле и своими руками, – выгодно. На свой товар цены поставщики не поднимали.

Геннадий Хандусь, заместитель директора по производству рыбхоза:

Цены мы не поднимали.

Белорусская рыба в данный момент стала конкурентоспособной.

К тому же у рыбы на прилавках своего рода иммунитет от повышения стоимости. Живая рыба, свежемороженая, сельдь соленая включены в перечень социально-значимых товаров. Они под особым контролем. Неоправданный рост цен поставщику или торговой точке может обернуться штрафом.

Николай Крыжевич, и.о. начальника управления антимонопольной и ценовой политики Мингорисполкома:

Производители не имеют права увеличивать цены, которые сложились на 28 число. Но есть ряд, возможно, объективных причин для них. Эта норма заложена в дополнении к 495-му постановлению Совета Министров, и субъекты хозяйствования должны неукоснительно его придерживаться.