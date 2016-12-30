Как узнать о завещании не родственнику?

«Горячая линия» телеканала СТВ – та линия жизни, которая соединяет всех тех, кто попал в трудную ситуацию. Звонят много, отовсюду и по разным причинам. Советом всем старается помочь юрист.

Вопрос:

Несколько лет назад знакомая завещала мне свою квартиру. Но потом она неоднократно переписывала завещание. На кого и как было составлено последнее завещание, я не знаю. Свидетельства о смерти у меня на руках нет. Самого завещания тоже. Могу ли я узнать, было ли, всё-таки, отменено завещание на мое имя или оно действует до сих пор?

Елена Мойсейчик, юрист:

Узнать о наличии завещания можно только после смерти наследодателя при предъявлении его свидетельства о смерти. Сведения о завещании после смерти завещателя выдаются только лицам, в отношении которых составлено завещание, а также супругу, родителям, детям, внуку, деду, бабке, родным братьям и сестрам завещателя либо по письменному требованию соответствующих органов