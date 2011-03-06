Как узнать, кто является участковым инспектором района в Минске?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Информация об участковых инспекторах находится в каждом ЖЭСе домоуправления, на опорном пункте, в отделении милиции.

Каждый участковый инспектор должен знать всех, кто проживает на его административном участке. В первую очередь это касается граждан, к персонам которых требуется особое внимание. В частности, это люди престарелого возраста, поскольку по отношению к ним часто совершаются кражи под видом соцработников.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся работы минской милиции, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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