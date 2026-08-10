Прямой эфир

Как урегулировать конфликты в семье? Мнение психолога

10 августа 2026 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Как урегулировать конфликты в семье? Мнение психолога-1

Виктория Протас, психолог:
Самая частая проблема и запрос у психолога в семейных отношениях – это конфликты. Как же конфликтовать правильно и при этом становиться ближе к друг другу? 

Дорогие мои, конфликты – это, к сожалению, неотъемлемая часть семейной системы. Но вопрос – какие конфликты и как все-таки конфликтовать грамотно? Конфликт выходит в основном в семье из-за недостатка и непонимания в коммуникации. Кто-то замолчал, кто-то промолчал, кто-то испугался сказать, а потом накипело и вышло сказанное вовремя замечание. 

Подробности в видео

# Психология

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебской области обнаружили археологические находки возрастом 5 тыс. лет
10 августа 2026 07:23

В Витебской области обнаружили археологические находки возрастом 5 тыс. лет

Праздник заботы и поддержка семей! День открытых дверей прошел в центре «Аист»
10 августа 2026 07:15

Праздник заботы и поддержка семей! День открытых дверей прошел в центре «Аист»

В Минске задержаны «фокусники», обворовывавшие отдыхающих на пляже
10 августа 2026 07:13

В Минске задержаны «фокусники», обворовывавшие отдыхающих на пляже