Как урегулировать конфликты в семье? Мнение психолога

Виктория Протас, психолог:

Самая частая проблема и запрос у психолога в семейных отношениях – это конфликты. Как же конфликтовать правильно и при этом становиться ближе к друг другу?

Дорогие мои, конфликты – это, к сожалению, неотъемлемая часть семейной системы. Но вопрос – какие конфликты и как все-таки конфликтовать грамотно? Конфликт выходит в основном в семье из-за недостатка и непонимания в коммуникации. Кто-то замолчал, кто-то промолчал, кто-то испугался сказать, а потом накипело и вышло сказанное вовремя замечание.