Как улучшить финансовое положение аграрных предприятий: подробности разговора во Дворце Независимости

В июле прошлого года глава государства подписал указ о финансовом оздоровлении сельхозорганизаций. Но время показало – необходимы изменения. Александр Лукашенко потребовал внести четкие и целесообразные корректировки, а с разработчиков – персональная ответственность.

Новости Беларуси. Президент ждет более эффективной работы по оздоровлению сельхозпредприятий. Этой теме 10 ноября посвящено совещание у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За полгода три десятка хозяйств поправили свою финансовую состоятельность. Но в должниках остаются еще триста аграрных объединений. Как помочь крестьянам, сегодня говорят во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как на местах выполняется указ №253 по оздоровлению сельхозорганизаций. Какой результат от этого указа, а главное – снизилось ли количество неплатежеспособных хозяйств, повысилась ли эффективность сельхозпроизводства? Повод нашего сегодняшнего совещания – изменения и дополнения в этот самый указ. Что было не учтено и без каких норм этот указ не может работать в соответствии с вашими пожеланиями и выходом сельхозорганизаций на прибыльную работу? Хотелось бы знать, что дадут изменения в этот указ для сельского хозяйства, достаточно ли вносимых изменений для стабильной работы сельхозорганизаций?

Хочу еще раз напомнить о вашей ответственности за разработку подобных документов, равно как и об ответственности специалистов. Частые изменения никогда не были на пользу тем, кто занимается особенно материальным производством, – реальному сектору экономики.

Поправить свое финансовое положение можно за счет хорошей рентабельности на продукты. Но важное – собрать весь урожай вовремя. В этом году были очень сложные погодные условия. Все уборочные работы должны были завершиться до 7 ноября. Как обстоят дела по бумагам и в реальности – вторая тема совещания с участием главы государства.

Александр Лукашенко:

Упаси бог, если я вместо информации получу дезинформацию. Я имею в виду ту информацию, которую мне недавно представил Комитет госконтроля, по которой или министры не владеют обстановкой в сельском хозяйстве, или преднамеренно вместе с губернаторами фальсифицируют ход и итоги уборочной кампании. Меня интересует, что еще на сегодняшний день не убрано, в чем здесь проблема, как идет подъем зяби, минеральные удобрения и зимовка скота – здесь что у нас, на каком свете мы находимся. Жизнь не заканчивается 2017 годом, поэтому урожай будущего закладывается уже сегодня. Хотелось бы знать, как вы видите перспективы 2018 года.

Среди поручений Президента – поблагодарить всех аграриев за их нелегкий труд во время уборки урожая. Александр Лукашенко потребовал, чтобы никто не был обделен вниманием за свой вклад в продовольственную безопасность страны.