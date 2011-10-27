Как строился парк Горького в Минске

Еще полвека назад парк имени Горького выглядел совсем не так, каким мы его видим сегодня. Он назывался Губернаторским и только планировал стать центральным детским парком. Некоторые его проекты так и остались на бумаге.

О создании детского парка в Минске архитекторы задумались в начале 50-х годов прошлого века. Изначально планировалось, что парк пройдет вдоль набережной по улице Куйбышева, где сейчас находится памятник Марату Казею. Однако, это место даже не успело попасть ни на один чертеж: вспомнили об уже существующем городском парке, который был создан первым губернатором Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Большая молодая команда активно взялась за работу, генеральный план разрабатывали архитекторы Усова, Вараксин и Геращенко. Кстати, если бы архитекторы не горели своей идеей, возможно, парк имени Горького и не появился бы. Утвердить генеральный план в ЦК должен был Мазуров. По определенным обстоятельствам на совещании его заменяли. Любовь Усова ярко представила проект и, естественно, ждала единодушного согласия. Но предложенный план требовал слишком больших затрат. Но архитектор Усова продолжала стоять на своем, в воспоминаниях Любовь Дмитриевна в этот момент назовет себя «дикой кошкой, защищающей своего ребенка». В ответ на такое выступление спокойный и ровный голос ответил: у вас будут средства. Это был Петр Миронович Машеров. Работа началась.

Создание детского парка растянулось на 15 лет. Архитекторы работали бок о бок с его будущим директором: вместе ездили в Москву на выставку детских аттракционов, вместе переживали, когда «украли» гранит для облицовки набережной. Кстати, при строительстве многое оставляли «на потом». Именно поэтому некоторые идеи так и остались на бумаге.

Детский парк должен был стать по-настоящему волшебным. Планировалось создать так называемую «Аллею сказок» со скульптурами Церетели. На набережной хотели разместить «бухту юных моряков». Задумывалось, чтобы из парка дети выходили не только с радостью на лицах, но и с игрушками из детского магазина. Так и не появился каскад, который шел бы от улицы Фрунзе к главной аллее, а вмесите с ним и множество необычных мостиков через реку.

К сожалению, не сохранился и летний кинотеатр, который в начале 70-х сгорел при пожаре.

И все же превращение Губернаторского парка в Центральный детский стало настоящим событием для горожан, хотя и трудной задачей для архитекторов. Ведь перед ними стояла еще одна проблема: необходимость сохранить исторические ценности парка и уникальные старые деревья. А также грамотно сочетать парк с уже существующими объектами, например, входной аркой Заборского. Между прочим, он очень гордился ей и однажды сказал: «Я сделал арку! Ни одному архитектору не удалось сделать арку около моста, а у меня получилось!». За центральным входом проектировщики задумали площадь в виде рояля. На все и сразу средств не хватало, и архитекторам приходилось хитрить. Например, пока не установили памятник Максиму Горькому, на его месте стоял аквариум, а на постаменты для скульптур ставили вазы.

Парк проектировали для людей: продолжили набережную, сделали подходы к воде. Между прочим, по этому поводу было много споров. Но если о чем-то говорят, значит, это место важно, и оно живет. Именно так можно сказать и о Центральном детском парке имени Максима Горького.