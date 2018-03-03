«Как стихийное бедствие. И днем, и ночью работаем». Могилевские коммунальщики о мартовских снегопадах

Новости Беларуси. Снежный шторм «Эмма» принес в Европу новые снегопады. Обильные осадки 3 марта выпали и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «На весну, конечно, эта погода не похожа». Оранжевый уровень опасности в Беларуси продлен до 4 марта Продолжается уборка снега и в Могилеве, который тоже оказался под ударом стихии. На дорогах областного центра круглосуточно работает спецтехника.

Леонид Ходорченко, машинист снегопогрузчика:

5-6 минут, и машина-двадцатка загружена. Как стихийное бедствие, и днем, и ночью работаем.

Валентина Веретенникова, жительница Могилева:

Мы уже привыкли, что у нас в марте наступает зима настоящая в последние годы. Поэтому ничего удивительного.

Впрочем, белорусам к таким капризам погоды не привыкать. Многие из них предпочитают не ждать помощи и решать снежные проблемы самостоятельно. Например, очищать собственные дворы и машины сегодня вышли семьями и большими дружными компаниями.

Жители Минска:

Погода замечательная. Лишний раз размяться тоже не помешает от офисной работы. Ну, вот стекла почистил. Дело в том, что я машину очищаю полностью. И стекла, и со всех сторон ее очищаю, чтобы комфортно было ехать.