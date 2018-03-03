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«Как стихийное бедствие. И днем, и ночью работаем». Могилевские коммунальщики о мартовских снегопадах

03 марта 2018 18:47
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Новости Беларуси. Снежный шторм «Эмма» принес в Европу новые снегопады. Обильные осадки 3 марта выпали и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Продолжается уборка снега и в Могилеве, который тоже оказался под ударом стихии. На дорогах областного центра круглосуточно работает спецтехника.

«Как стихийное бедствие. И днем, и ночью работаем». Могилевские коммунальщики о мартовских снегопадах-1

Леонид Ходорченко, машинист снегопогрузчика:
5-6 минут, и машина-двадцатка загружена. Как стихийное бедствие, и днем, и ночью работаем.

«Как стихийное бедствие. И днем, и ночью работаем». Могилевские коммунальщики о мартовских снегопадах-4

Валентина Веретенникова, жительница Могилева:
Мы уже привыкли, что у нас в марте наступает зима настоящая в последние годы. Поэтому ничего удивительного.

«Как стихийное бедствие. И днем, и ночью работаем». Могилевские коммунальщики о мартовских снегопадах-7

Впрочем, белорусам к таким капризам погоды не привыкать. Многие из них предпочитают не ждать помощи и решать снежные проблемы самостоятельно. Например, очищать собственные дворы и машины сегодня вышли семьями и большими дружными компаниями.

«Как стихийное бедствие. И днем, и ночью работаем». Могилевские коммунальщики о мартовских снегопадах-10

Жители Минска:
Погода замечательная. Лишний раз размяться тоже не помешает от офисной работы. Ну, вот стекла почистил. Дело в том, что я машину очищаю полностью. И стекла, и со всех сторон ее очищаю, чтобы комфортно было ехать.

«Как стихийное бедствие. И днем, и ночью работаем». Могилевские коммунальщики о мартовских снегопадах-13

Поставил машину около обеда. Вот, завалило машину. 15 минут махал щеткой.

«Как стихийное бедствие. И днем, и ночью работаем». Могилевские коммунальщики о мартовских снегопадах-16

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Леонид Ходорченко # Валентина Веретенникова

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