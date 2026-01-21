Как стать узнаваемым в соцсетях? Мнение эксперта

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
В чем секрет? Как сделать так, чтобы вас узнавали?
Ксения Андрусова, ведущий специалист отдела маркетинга кондитерской фабрики:
На самом деле сейчас мир TikTok и вообще социальных сетей достаточно перенасыщен. И чтобы выделиться человеку или бренду, нужно придумать что-то свое, какую-то свою изюминку. И сейчас, что касается TikTok, наверное, это что-то странное, необычное, не так, как у всех.
Евгений Пустовой:
Эпатажное или отвязное, что лучше?
Ксения Андрусова:
Эпатажное, наверное. Но, естественно, что касается брендов, мы должны тоже разграничивать, все должно быть в меру.
Евгений Пустовой:
Понятно, потому что генеральный директор может не понять.
Ксения Андрусова:
Конечно, tone of voice никто не отменял. То, как говорит бренд, мы тоже должны соблюдать и уважать, так скажем, свой бренд.
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