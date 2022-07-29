«Как сработает этот наш эксперимент». Минсельхозпрод о планах на посевную 2023-го

Новости Беларуси. Об особенностях уборочной кампании рассказал журналистам глава Минсельхозпрода Игорь Брыло. Так, в Беларуси планируют в три раза увеличить посевные площади под озимый ячмень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в целом на 29 июля в стране намолочено 1 миллион 115 тысяч тонн зерна. В Минсельхозпроде отмечают в 2022 году хорошую урожайность – около 40 центнеров с гектара. Это больше, чем в 2021-м. Всего на этот раз планируется собрать в плодородных полях порядка 10 миллионов тонн зерна. Сейчас делают большую ставку на озимый ячмень.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Озимый ячмень порядка 300 тысяч у нас уже на утро сегодня есть. Фактически уборочной площади у нас осталось порядка 3 %. Урожайность хорошая – 51,5 центнер с гектара, поэтому этой культурой, в принципе, будем заниматься. Как минимум в три раза мы увеличим посевные площади в этом году для следующего озимого ячменя и посмотрим, как сработает этот наш эксперимент. Что касается рапса, 350 тысяч тонн на утро намолот есть – 24 центнера с гектара – практически на два центнера выше уровня прошлого года.