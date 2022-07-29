Прямой эфир

«Как сработает этот наш эксперимент». Минсельхозпрод о планах на посевную 2023-го

29 июля 2022 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Об особенностях уборочной кампании рассказал журналистам глава Минсельхозпрода Игорь Брыло. Так, в Беларуси планируют в три раза увеличить посевные площади под озимый ячмень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как сработает этот наш эксперимент». Минсельхозпрод о планах на посевную 2023-го-1

Напомним, в целом на 29 июля в стране намолочено 1 миллион 115 тысяч тонн зерна. В Минсельхозпроде отмечают в 2022 году хорошую урожайность – около 40 центнеров с гектара. Это больше, чем в 2021-м. Всего на этот раз планируется собрать в плодородных полях порядка 10 миллионов тонн зерна. Сейчас делают большую ставку на озимый ячмень.

«Как сработает этот наш эксперимент». Минсельхозпрод о планах на посевную 2023-го-4

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Озимый ячмень порядка 300 тысяч у нас уже на утро сегодня есть. Фактически уборочной площади у нас осталось порядка 3 %. Урожайность хорошая – 51,5 центнер с гектара, поэтому этой культурой, в принципе, будем заниматься. Как минимум в три раза мы увеличим посевные площади в этом году для следующего озимого ячменя и посмотрим, как сработает этот наш эксперимент. Что касается рапса, 350 тысяч тонн на утро намолот есть – 24 центнера с гектара – практически на два центнера выше уровня прошлого года.

«Как сработает этот наш эксперимент». Минсельхозпрод о планах на посевную 2023-го-7

Кроме того, на белорусских полях проводят эксперименты с выращиванием сои. В сентябре приступят к уборке кукурузы на силос, затем – к зерну.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как не попасться на уловки ремонтников-мошенников? Рассказал представитель Следственного комитета
29 июля 2022 15:21

Как не попасться на уловки ремонтников-мошенников? Рассказал представитель Следственного комитета

500 рублей за 10 минут! Рассказываем о компании, которая выставляет космические счета за маленькие поломки
29 июля 2022 15:06

500 рублей за 10 минут! Рассказываем о компании, которая выставляет космические счета за маленькие поломки

Минская область собрала более 243 тыс тонн зерновых. В планах – порядка 2 млн тонн
29 июля 2022 14:36

Минская область собрала более 243 тыс тонн зерновых. В планах – порядка 2 млн тонн