Как создается программа «Утро. Студия хорошего настроения»

Программа «Утро. Студия хорошего настроения» начинается на СТВ в 6 часов 20 минут. Вы даже не догадываетесь сколько всего интересного остается за кадром.

Дарья Коваленок, корреспондент СТВ:

Несколько десятков метров проводов, 4 видеокамеры, более 30 софитов участвуют в создании самой позитивной программы СТВ. Телевизионный кран создает эффект полета камеры. Несмотря на габариты управлять им очень легко.

Пока в студии идет настройка оборудования. Ведущие отдали свои лица в руки гримера.

Павел Костевич, ведущий программы «Утро. Студия хорошего настроения»:

Это двусмысленный процесс. Если как артиста гримировать, то ничего, если как мужчину, то не очень.

Утро в студии начинается с гостем.

Павел Костевич:

Бывают всякие накладки, все гости специфические, от них ведущие очень зависят. Некоторые волнуются, а некоторые говорят столько, что мы не успеваем и два слова вставить.

Ни одна камера не включится, ни один ведущий не скажет ни слова, пока не услышит голос режиссера программы Сергей Терпицкий, который находится в аппаратной.

Наталья Надольская, директор программы «Утро. Студия хорошего настроения»:

Юра отвечает за то, чтобы все было записано на компьютер, а потом видео инженер смог все смонтировать, а зрители смогли это увидеть. Сергея Терпицкого все ведущие внимательно слушаются, потому что он говорит как и что делать. В студии несколько камер, режиссер видит все, что они снимают на большом количестве своих мониторов. Мы здесь все смеемся, хохочем, потому что иногда и гости и ведущие могут сказать такое... В эфир, конечно, мы это не пускаем, но здесь мы умираем от хохота.

Наталья Надольская:

Есть такая штука, как телесуфлер, обычно он используется в новостных программах, у нас здесь его нет, потому что, хоть ведущие и руководствуются сценарием, на самом деле это сплошная импровизация. А чтобы вы все хорошо слышали, что происходит в «Студии хорошего настроения», здесь работает Аня, она следит за тем, чтобы качество звука было высоким.

Катя Пытлева, ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения»:

Ведущие работаю всегда в хорошем настроении. У нас сплоченный коллектив, а сам канал умиротворенный.