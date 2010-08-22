Как социальные стандарты реализуются в белорусской глубинке

Мы (съемочная группа телеканала СТВ) только въехали в деревню Дивин, как тут же нашлось с десяток желающих рассказать нам о социальных аспектах местной жизни. Но Валерий Федорович пошел, вернее, поехал дальше всех — решил устроить нам экскурсию (см. видео к сюжету — ред.).

Перечисление списка добрых дел продолжалось, пока мы не повернули налево. А там — и школа, и детский сад, и местная больница.

В списке социальных стандартов — а принимали его еще в начале 2000-х — такого пункта, как тротуары, не было вовсе. Зато там четко прописали, сколько должно быть аптек, фонарей и магазинов. Валерий Федорович подтверждает: «Из этого есть всё и даже больше».

Валерий Федорович:

Есть аптека, спортивная школа, школа-интернат, две церкви…

Теперь и правда, все дороги Кобринского района ведут людей в Дивин. Вопрос только в том, какие это дороги.

Председатель сельского исполкома вспоминает строчку из песни: «Москва не сразу строилась». По его сельскому совету 75 километров дорог и отремонтировать их все и сразу нельзя. Да и по тому же соцстандарту удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием не должен быть меньше 60%. Вот и получается, что соцстандарт вроде выполнен, а ремонт — он обязательно будет... в ближайшие лет пять.

Только в Дивине можно найти социальную прачечную. Придумал это ноу-хау Кобринский территориальный центр соцобслуживания населения. Теперь у них на обслуживании 255 человек — одинокие старики, инвалиды, в общем, те, кому сложно стирать самим. Схема работы проста: социальные работники приносят сюда вещи своих подопечных, и начинается большая стирка, потом сушка и глажка.

Работник прачечной:

Мы стираем платно: 10 680 за 7 кг стирки. Это дешево!

Найти спонсорские деньги, арендовать помещение у местного ЖКХ и работать слаженно — вот и весь секрет успеха!

Социальная прачечная в деревне работает уже год — хотя такой норматив по стране никто не вводил. Это и называют инициативой на местах — когда помощь не только стучится в дверь, но и уезжает далеко вперед от когда то запланированного стандарта.

Это может показаться странным, но Министерство труда и соцзащиты отвечает всего за один соцстандарт из 44-х. Но мы приехали сюда, зная наверняка, — количество территориальных центров соцобслуживания по стране уже давно превысило когда-то прописанное число. Вопрос, что нового теперь может предложить министерство.

Татьяна Федорова, начальник отдела развития и координации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В качестве норматива мы хотели предложить количество отделений, сколько должно быть в территориальном центре. Однако в этом нет необходимости, поскольку территориальные центры развиваются очень бурно, в каждом регионе по-своему. Ведь их структуру и направление работы определяют местные власти, исходя из демографической, экономической и социальной ситуации.

***

До момента, когда первоклашки скажут «Здравствуй, школа!» — считанные дни. Потом пройдет несколько лет и здесь же они официально скажут «Здравствуй!» интернету.

Пускай в качестве соцстандарта когда-то закрепили только количество компьютеров на количество учеников, интернет все равно есть в каждой деревенской школе. Хотя бы потому, что он есть в учебной программе.

Олег Яковчиц, директор средней школы д. Мухавец:

Здесь широкополосный интернет уже почти год в Муховце. Он есть дома почти у 80% учеников. Мало того, я знаю уже несколько семей, которые подключились на IP- телевидение/

Учитель информатики, он же директор школы, может потому и пошел дальше, чем сказали нормативы. В кабинете необычная вентиляция с электронным управлением.

В компьютерах десятки личных папок детей и мультимедиаматериалов по физике, химии, географии. Но с этого года появится и еще кое-что. Специальный автобус будет собирать талантливых детей из 5 школ района и привозить сюда, к примеру, на факультатив по информатике, в другую школу — на факультатив по математике. Все просто: сначала идея, потом навстречу пошел райисполком.

На самом деле, соцстандарты в большинстве своем — это то, к чему мы уже успели привыкнуть: нормы потребления воды и газа, наличие магазина, расписание общественного транспорта. И если всё это стало обыденностью, значит, стандарты, как и планировалось, внедрены, значит, самое время брать планку выше.

Наталья Копотева, Сергей Капустин и Сергей Курков на неделе этой и следующей еще поговорят о стандартах.