Как собрать ребенка в школу за 500 тысяч рублей?

На неделе по всей Беларуси открылись школьные базары. Здесь можно купить все необходимое к предстоящему учебному году. На сезонный спрос производители ответили широким ассортиментом, а торговля постаралась максимально снизить нагрузку на родительский кошелек.

Магазины объявили о снижении торговых надбавок. Кроме того, купить школьные товары можно в рассрочку или кредит.

Только в Минске 1 сентября сядут за парты 156 тысяч учеников, и если впереди у них еще целых полтора месяца беззаботного лета, то впереди у их родителей, кроме прочего, вполне запланированный поход по школьным базарам. Сейчас их только в Минске работает уже 20, и еще 45 магазинов традиционно расширили свой школьный ассортимент.

Тем временем, специалисты посчитали: в портфеле первоклашки сейчас до 50% импорта. Недетская цифра. А потому мы для своего эксперимента выбрали школьницу постарше и вместе с мамой отправились по магазинам в поисках форменного и не только белорусского счастья.

Начинать нужно с главного, решили они. То есть, со школьной формы.

Девочка Оля 1 сентября пойдет в девятый класс. Мама Елена – опытный покупатель. В семье трое детей. Еще недавно именно поэтому каждое лето она получала госпомощь на сборы детей в школу. Помощь многодетные получают и теперь, но двое старших Елены уже студенты, а Оля – сейчас единственная школьница в семье.

Сейчас 30 белорусских предприятий, которые работают по школьной программе, шьют целых 350 моделей школьной формы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это куда больше, чем еще пару лет назад. И Елена знает: если хорошенько посмотреть, выбрать есть из чего. Причем, не опасаясь, что брюки будут подстреленными, а рукава короткими. С размерным рядом, убеждает мама, все в порядке.

Елена Банникова:

Сейчас настолько богатый ассортимент и выбор, что на ребенка совершенно любого размера и роста можно подобрать соответствующую школьную одежду, без вопросов. Что касается размерного ряда, все очень хорошо.

Оригинальную розочку, так впечатлившую Олю, придумали дизайнеры одной из гродненских фабрик. Но маму, кроме деталей, волнует практичность. Во-первых, хотелось бы длинный рукав, чтобы и на осень, и на зиму. Во-вторых, ткани должны быть натуральными. Впрочем, продавец успокаивает: с этим у наших все в порядке.

Изучение информации на бирках слова продавца подтверждает – хлопка во всех блузках от 50% до 90%. Соответственно, и цена их варьируется от 30 до 130 тысяч. Блузка с розочкой обойдется маме в сотню, но продавец предлагает Оле еще один вариант. Уже с длинным рукавом.

Мама провожает школьницу в примерочную, а сама продолжает поиски. Розовое, бежевое, голубое. Сегодняшнему выбору школьников позавидовала даже взрослая съемочная группа. И ведь на дворе только июль. А значит в магазинах еще половина всего ассортимента. В августе выбор будет еще шире. А вот цены останутся прежними

Впрочем, Оля свой выбор уже сделала. А на вопрос, обращают ли сейчас одноклассницы внимание на то, какого пошива вещь (заграничного или нашего), Оля даже удивляется. Эти времена давно в прошлом. Сейчас главное, чтоб костюмчик сидел.

Но, конечно, блузка – это еще далеко не все. Взгляд семьи Банниковых перемещается на сарафаны. В среднем стоимость его или комплекта – 100-200 тысяч. Первым понравился серый. Его, кстати, сшили в Бобруйске. Обойдется в 140 тысяч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Цены на школьную форму в этом году выше не стали – констатируют в отделе. Разве что максимальный порог увеличился до 300 тысяч. Для тех, кто хочет поэксклюзивнее. Но это все равно куда дешевле, чем в той же России. Поэтому продавцы внимательны: если взрослый приходит без ребенка и скупает по три комплекта, тут явно что-то нечисто. Значит, работают на вывоз.

Хороший родитель, уверены здесь, в магазин придет с ребенком. Как Елена с Олей, которые выбрали свой сарафан.

Уже через 10 минут, расплатившись на кассе, они проводят сверку по списку. Впереди – канцелярский отдел. Обложки, дневник, тетради общие и полуобщие. Завотделом предлагает товар. В ассортименте бумажно-беловых у белорусов больше 70%. Добрушская, Борисовская и другие фабрики предлагают любые тетради. Впрочем, рядом с ними на полках соседи из России.

Продавец:

Допустим, наша тетрадь – 2550, российские – 4270. Может, по дизайнерским качествам они немного и превосходят, но цена в два раза. И все то же самое. Даже бумага в наших тетрадях лучше качеством.

Елена на ходу проводит расчеты. Если разница в цене в два раза, а предметных тетрадей Оле в этом году нужно не меньше 10, значит, в случае покупки белорусских, сэкономить можно почти 20 тысяч.

Елена Банникова:

От российской тетради остаются следы на руках, поэтому я бы, наверное, предпочла брать белорусские.

Предпочтение белорусам отдали и в обложках. Кто учился еще лет 5-10 назад помнит, когда на учебник одевали обложку меньше по размерам и рвали по краям. Времена те нынче канули в лету. Теперь одежда для тетрадей продается в ярких наборах, а производится, к примеру, в Лепеле.

Елена Банникова:

Даже указано количество. Следовательно, по программе рассчитано, что в 9 классе будет 17 учебников. Значит, 17 обложек, 8 класс – 15 обложек.

Закупившись канцтоварами, Оля и Елена отправляются в еще один торговый центр. Там нужно посмотреть обувь и сумку. Выбрать есть из чего. По всей стране школьные товары продают 7,5 тысяч магазинов. В августе закупиться можно будет и на выставках-продажах. Но в семье Банниковых привыкли все делать загодя – без ажиотажа.

Почти все, что есть в отделе, белорусского производства. Стоят рюкзаки и сумки от 50 до 150 тысяч – на вкус и цвет. Причем есть и нетрадиционные варианты. К примеру, рюкзак, который можно носить и как сумку.

Кстати, Мингорисполком договорился с 31 магазином Минска о снижении торговых надбавок на школьные товары, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Теперь вместо 30% они – не больше 20%. Но Елена говорит, что цена это важно, а мнение дочери все равно приоритетнее. А потому девятиклассница с мамой отправляются в отдел женских сумок. Там цены, конечно, повыше, все-таки, рассчитаны на взрослых, но Оле нравится.

Когда с сумкой определились, переходим в обувной отдел. Впрочем, там та же история. У Оли, как у многих подростков, размер ноги уже совсем недетский – 39. И если пару на младшеклассника можно найти за 90-100 тысяч, обувь для Оли обойдется в два раза дороже. Зато за эти деньги и кожа, и замша натуральные.

Дальше действие разворачивается по знакомому сценарию. Елена с дочерью переходят во взрослый отдел. Ну что поделать, если дети так быстро растут – улыбается мама. И отказать им почти невозможно. Пересмотрев не одни туфли на каблуке повыше и услышав категорично взрослый аргумент, мама соглашается на туфли ценою в те же 200 тысяч. Главное, что кожа натуральная, а колодка удобная.

Итого, потратив около полумиллиона рублей, Елена и Оля уходят домой не только с белорусской школьной формой, обувью, сумкой и канцтоварами, но и с настроением. Если что, обязательно вернутся сюда еще.