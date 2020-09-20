Как шла подготовка хаоса в Беларуси? Мнение Евгения Поболовца

Новости Беларуси. В любом обществе, в любой политической обстановке найти проблемные очаги и давить на больную мозоль – несложно. Методики отработаны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Всегда найдутся недовольные, как бы хорошо или плохо ни развивалось государство. Любое. Как с точки зрения экономики (бастуют в США, Франции и в Беларуси), так и с точки зрения вероисповедания (католики во Франции, те же мусульмане-мигранты, православные в Беларуси). Совершенно неважно, какой у тебя ВВП, какая минималка, бесплатная или неподъемная по затратам для простого человека медицина.

Везде и всюду организовать протесты – дело методики. Умения. Ничего нового. Или, перефразируя, – ничего личного, только бизнес. Дело не в белорусах – дело в очереди. Сегодня участь выпала нам.

Евгений Поболовец:

Отмотаем время чуть назад и вспомним ключевые события, как шла подготовка хаоса. Сначала налог на тунеядцев и вполне очевидное недовольство той категории белорусов, которая попала под действие указа. Мы не говорим о его сути – правильный он или неправильный, своевременный или некстати – мы говорим о настроениях. И в часть общества определенно попали. Немудрено, что именно эта часть общества чуть позже стала главной движущей силой одного известного блогера. Та часть, которая привыкла работать «вчерную» – без сертификатов качества своего товара, без уплаченных налогов – а значит, без социальных обязательств перед государством. Пенсии и зарплаты бюджетникам, врачам и учителям, которые учат и лечат их детей в том числе, пусть платит кто-то другой. Ничего личного, only business. Идем дальше. Экология. Заводы в Бресте и Светлогорске. БелАЭС. Разные сферы, разная география, но суть одна – любое строительство чего-то большого, но опасного – выходи и протестуй. Неважно, безопасно это или нет по документам.

Евгений Поболовец:

Ваше право сомневаться, ваше право никому не верить, ваше же право выйти на улицу по этому поводу. Это и есть демократия. Не верь, не бойся, не проси. Когда-то в США целые автомобильные заводы останавливал обычный профсоюз. Просто потому что мог. Не ради повышения зарплаты работников, а ради вхождения в Наблюдательный совет с соответствующим процентом от прибыли лидеров того самого профсоюза. Погуглите, это интересно. Многие автомобильные гиганты, кстати, обанкротились по итогам протестов. Но кому какое дело, правда? Бизнес – ничего личного. Пальцы на руке можно загибать и далее, это уже не суть. Технология одна, очевидная.

Евгений Поболовец:

Но чтобы протест был массовым, нужна красивая обертка. Как нельзя кстати у лидеров мнений вдруг появляется дорогостоящая видеотехника, находятся тысячи долларов на топливо и на целые караваны из автомобилей, которые ежедневно курсируют по городам и весям. Находится целая группа товарищей, кто это дело снимает, монтирует и выкладывает на своих каналах. Потом их авторы пиарят друг друга. Миллионы просмотров и ощущение, что вся страна бастует. Этого и добиваются те, кто за кадром. Те, кто нашел вдруг эти самые тысячи (а может, и миллионы) на технику, оплату труда и тому подобное. Они и добивались ощущения вседозволенности и массовости. Бизнес. Ничего личного. Ошибки обнаружили, со временем их подретушировали. И уже с осени работа пошла в штатном режиме

Евгений Поболовец:

Чтобы не дебютировать на выборах Президента так сразу – вдруг не сработает что, зачем рисковать? – репетиция нужна. Выборы в Парламент – самое оно. Обратите внимание, серьезных заявлений по итогам выборов не было. Просто цели такой не ставили. А вот механизм откатали. Ошибки обнаружили, со временем их подретушировали. И уже с осени работа пошла в штатном режиме. Создаются новые Telegram- и YouTube-каналы, все больше в протестное движение вовлекается несогласных.

Евгений Поболовец:

Чтобы их было как можно больше, лучше сразу не раскрывать все карты. Не говорить про флаг и гимн, например. От тебя, простого белоруса, сейчас нам нужно только твое недовольство. И все. Красный, белый или зеленый ты – по сути неважно. Недоволен тем, что строят новый опасный завод? Добро пожаловать в наши ряды, сынок! Недоволен тем, что новый завод строят пять лет, все никак не достроят, а ты бы так хотел на нем работать? Добро пожаловать в наши ряды, сынок! Потом, когда завод запустим, вы там сами разберетесь между собой, кому от этого польза, а кому вред. А пока вы оба недовольны. А значит, welcome, господа! Это ведь тоже своеобразная карусель. Независимые СМИ и Telegram-каналы делали все, чтобы разрушить главное – доверие к белорусскому государству

Евгений Поболовец:

Пока в Европе и США фиксировали рекордные цифры по умершим от COVID-19, а Беларусь активно вырабатывала меры борьбы с вирусом, независимые СМИ и Telegram-каналы делали все, чтобы разрушить главное – доверие к белорусскому государству. То, что это именно технология, хорошо знают в Украине. Мы пообщались с народным депутатом Верховной рады, которая, кстати, сейчас в командировке в небезызвестном Славянске. Депутат Верховной рады Украины: мы поняли, что лучшим индикатором жизни для человека является холодильник