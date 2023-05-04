Прямой эфир

Как сделать хрустящий хворост? Делимся секретами приготовления блюда

04 мая 2023 08:09
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим душевное блюдо из детства – хворост.  

Как сделать хрустящий хворост? Делимся секретами приготовления блюда-1

Как сделать хрустящий хворост? Делимся секретами приготовления блюда-3

В емкость вбиваем два яйца, добавляем пол чайной ложки соли. И взбиваем все вилкой.  

Как сделать хрустящий хворост? Делимся секретами приготовления блюда-6

Сюда же добавляем секретный ингредиент, от которого в тесте появляются пузырьки. Каждая хозяйка знает, от чего. А если не знаете, можно посмотреть на просторах интернета.  

Как сделать хрустящий хворост? Делимся секретами приготовления блюда-9

Постепенно вводим муку. Когда тесто перестает липнуть, вымешиваем его руками. Кладем тесто в форму, в которой замешивали, накрываем тарелкой на 5-10 минут, а пока разогреем масло.  

Как сделать хрустящий хворост? Делимся секретами приготовления блюда-12

Лена Климук: 
Для жарки хвороста я предпочитаю рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». В нем огромное количество витаминов А, В и Е, которые благоприятно способствуют состоянию волос, кожи и ногтей.  

Как сделать хрустящий хворост? Делимся секретами приготовления блюда-15

Пока разогревается масло, успеем раскатать тесто. Скалку немного обмакнем в муку. Раскатываем тесто в толщину 2 миллиметра. Нарезаем тесто на полоски. Делим его на сегменты. В каждом кусочке посередине делаем отверстие и перекручиваем с одной стороны.  

Как сделать хрустящий хворост? Делимся секретами приготовления блюда-18

Подготовим емкость с бумажными салфетками, чтобы убрать лишний жир. Хворост жарится очень быстро. Самые румяные сразу же отправляем на бумажное полотенце.  

Как сделать хрустящий хворост? Делимся секретами приготовления блюда-21

Готовый хворост присыпаем сахарной пудрой. Завтрак готов.  

*На правах рекламы.  

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