Как с реконструкцией трамвайных путей на улице Первомайской изменятся пешеходные зоны

Новости Беларуси. Реконструкция трамвайных путей на улице Первомайской: пешеходную зону сузят и поставят современные остановки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новая трамвайная линия будет бесшумной. Подобная технология хорошо зарекомендовала себя на улице Чапаева. Теперь её применят и в остальных районах города. Завершатся работы к осени. После заменят трамвайные пути от улицы Бобруйской до Захарова.