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Как с реконструкцией трамвайных путей на улице Первомайской изменятся пешеходные зоны

23 мая 2018 18:50
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Новости Беларуси. Реконструкция трамвайных путей на улице Первомайской: пешеходную зону сузят и поставят современные остановки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как с реконструкцией трамвайных путей на улице Первомайской изменятся пешеходные зоны-1

Новая трамвайная линия будет бесшумной. Подобная технология хорошо зарекомендовала себя на улице Чапаева. Теперь её применят и в остальных районах города. Завершатся работы к осени. После заменят трамвайные пути от улицы Бобруйской до Захарова.

Как с реконструкцией трамвайных путей на улице Первомайской изменятся пешеходные зоны-4

Александр Рощин, главный инженер филиала РСУ ГП «Минсктранс»:
Бесшовная технология рельс – сварка стыков без шва. Передвижение трамвая не создаёт шум и вибрацию.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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