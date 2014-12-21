Как реагируют директора продовольственных магазинов на появление телевидения в торговом зале? Расследование СТВ

Новости Беларуси. «Торг здесь не уместен!» Можно сказать, именно такой посыл Минторг Беларуси направил продавцам, задирающим цены и не желающим ставить на полки отечественное.

Уже несколько десятков магазинов были закрыты по всей стране из-за обнаруженных нарушений. Под раздачу попадают и крупные торговые сети, и мелкие магазины в регионах. Правила одни для всех.

Программа «Неделя» решила провести расследование и самостоятельно проверить некоторые торговые точки. Ни в одном этих магазинов не знали, что приедут телевизионщики. Практически весь сюжет был снят на скрытую камеру.

Постоянный покупатель не теряет надежды, но и вторую дверь не откроешь оптимизмом. Зинаида Васильевна никак не предполагала, что поход в ближайший магазин может потерпеть фиаско. Она думала: сандень, но оказалось – саннеделя.

На дверях временно закрытых магазинов таблички с указанием лишь текущей даты. Видимо, возобновления торговли ждут со дня на день. В одном из супермаркетов и из-за стекла видно, как кипит работа, даже делают уборку. В другом – в торговом зале будто ни души.

Минчане:

Надо, чтобы работали. Я очень возмущена.

Морковку мне надо было здесь купить. А тут хорошая морковка.

Что думаю? Плохо.

Надо разобраться. И так разобраться, чтобы было и нам хорошо, и им хорошо.

Пока потенциальные покупатели пытаются найти вход, владельцы магазинов – выход. Решение Минторга о временном закрытии трех супермаркетов «Гиппо», да еще и в период предпраздничного ажиотажа, в плане прибыли, конечно, как разбитый шарик на новогодней елке. Но в торговой инспекции расставляют акценты: «елка» изначально была украшена не по правилам.

Валерьян Беспалов, начальник управления контроля потребительского рынка торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Устанавливалась продукция с истекшим сроком годности, массовое отсутствие отечественных товаров, особенно по непродовольственным товарам. И другие нарушения.

В списке тех самых «других нарушений», к примеру, реклама алкоголя и огрехи в оформлении скидок. Срок на исправление ошибок – до 22 декабря.

Но то позиция Минторга. А что думают представители «проштрафившейся» торговой сети? В одном из временно закрытых магазинов полным ходом идет разгрузка товара.

Мы готовы были услышать про предвзятое отношение, борьбу сетевиков или, в конце концов, о том, что уже все привели в порядок. Может, во втором магазине с подпорченной репутацией найдут, что сказать покупателям?

В ожидании Ольги Ивановны видим, как в глубине торгового зала сотрудники магазина наверняка устраняют нарушения. Но рассказать о темпах внутренней проверки заведующей некогда.

Добиться хоть какой-то информации от руководства магазина, видимо, пытался и Юрий. Из-за закрытия торговой точки, пусть и временного, предприниматель рискует завершить год с серьезными убытками. Витрины супермаркета он заполнил праздничными сувенирами и теперь лишь вздыхает, глядя на гирлянды на фоне оградительной ленты.

Юрий Яцевич, предприниматель:

Я возмущен не как покупатель, а как поставщик, потому что у меня тематическая продукция. Через 12 лет только символ года повторяется. Не знаю: или забирать и перебрасывать в другой магазин.

На неделе задуматься пришлось и поставщикам обуви. Специалисты Минторга после проверок приостановили работу 21 магазина «Мегатоп».

Валерьян Беспалов, начальник управления контроля потребительского рынка торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Нарушение торгового законодательства установлено во всех проверенных объектах. Собственник об этих нарушениях знал.

Конечно, просроченным гуталином без лишних усилий не отравишься, но вернемся к продуктам с истекшим сроком годности. В санэпидслужбе уже из практики знают: чтобы в том или ином магазине наконец прекратили выкладывать на прилавки подпорченный товар, предупреждать практически без толку. А вот штраф – до 500 базовых – работает лучше предписаний или исписанной книги жалоб.

Ольга Подаревская, заведующая отделением гигиены питания отдела гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

За истекший период 2014 года санитарная служба проверила более 1500 объектов продовольственной торговли. Факт реализации продуктов с истекшим сроком годности, без маркировки, а также другие нарушения были выявлены во всех предприятиях торговли.

Мы решили провести свой эксперимент. Ничего личного. Густонаселенный район, недалеко от центра Минска, и три крупных магазина, буквально через дом друг от друга. Мы заглянули в каждый супермаркет и задали главным по торговым точкам один и тот же вопрос: может ли съемочная группа СТВ зайти с камерой в торговый зал и попробовать найти просроченные продукты?

Представитель магазина:

Вы можете как покупатели зайти. По поводу съемки вам нужно разрешение. Я директор этого объекта. Мне надо позвонить руководству.

Руководство торговой сети от нашей идеи оказалось, мягко говоря, не в восторге. Сказали писать письмо, делать запрос, а они подумают. Классика бюрократии для подобных случаев. Направляемся в магазин по соседству.

Представитель магазина:

Это же потом будет показываться по телевидению? У нас-то все хорошо, но потом меня могут наказать. За что наказывать, если все хорошо? Какая разница.

И еще одна весьма известная торговая сеть к такой «народной проверке» оказалась не готова. Попытка № 3.

Людмила Никитина, исполняющая обязанности заведующего магазином:

В торговый зал? Пожалуйста. Почему нет?

И тут еще вопрос, кто удивился больше: и.о. заведующей или мы. Людмила Никитина сразу предложила нам выбрать для съемок любой отдел.

Людмила Никитина, исполняющая обязанности заведующего магазином:

Если не пущу, значит, понятно, что в чем-то не уверена. Но если у меня люди действительно следят за сроками реализации, почему бы и нет.

В уже сельский супермаркет в миниатюре нас тоже пустили без лишних разговоров. У этого магазина нет ни громкого имени, ни тысяч покупателей в день, но Софья Дмитриевна – она здесь и продавец, и маркетолог – знает и без Минторга: пропусти на витрину хоть одну просроченную колбасу – вся деревня объявит ей бойкот.

Софья Бондарик, заведующий магазином:

Дороги люди и даже сама переживаю, чтобы не дать человеку с истекшим сроком, может быть плохо человеку, заболеет.

Продавец уверяет: когда каждого покупателя буквально знаешь в лицо, ответственность уже совсем другая. И как тут обманешь того же дядю Сашу, соглашаются коллеги в автолавке. Договориться ни с репутацией, ни с совестью просто не получится.

Татьяна Герасимович, продавец:

Приезжаешь, спрашиваешь, как у бабы Зины дела. Она начинает рассказывать. Сядем, поговорим. И как после этого ей плохую колбасу продать? Честно говоря, рука не поднимется никогда.

Ни в одном из показанных в этом репортаже магазинов заранее не знали о нашем приезде. И в каждом отреагировали по-разному. Где-то – как начальники, а где-то – как руководители, для которых не проблема взять на себя ответственность. Просто кто-то сам выходит из кабинета и проверяет сырки на прилавках, а кто-то не может ответить за уже выявленные нарушения. И в этом случае наверняка не важно, под каким раскрученным именем работает ваш супермаркет или сколько десятков или десятков тысяч покупателей у вас каждый день. Ведь при трепетном отношении к делу даже козу можно сделать брендом.