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Как распознать мошенников и не пойти у них на поводу – обсудят в ток-шоу «Большой город»

04 апреля 2026 07:59
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Современные технологии делают нашу жизнь проще и удобнее, но в руках аферистов они могут таить опасности. Быть в сети – значит оставаться в курсе событий. Но как не оказаться при этом в сетях? 

Как распознать мошенников и не пойти у них на поводу? Это обсудят гости ток-шоу «Большой город» 5 апреля в 10.00.

Как распознать мошенников и не пойти у них на поводу – обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Туристические путевки за копейки – ловушка. Звонок из службы безопасности – еще одна. Беседы с подростками и пожилыми людьми – игра на эмоциях. Мошенники ловко подстраиваются под обстоятельства и совершенствуют методы обмана. Какие схемы являются новыми? 

Как распознать мошенников и не пойти у них на поводу – обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

Актуальная схема совершения киберприступлений – звонки под видом работников поликлиник, организации по замене домофонов, ЖКХ, водоканал и так далее. 

Психология обмана. Какие наживки используют мошенники? 

Как распознать мошенников и не пойти у них на поводу – обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

Неизвестно, на что вы клюнете: на здоровье близких, на ваше имущество, на проблемы с детьми, на какие-то еще истории.

Гаджеты в каждой руке, социальные сети как второй дом. Как не потерять связь с реальностью и не стать жертвой мошенников?

Об этом и не только расскажут гости ток-шоу «Большой город» 5 апреля в 10.00.

# Мошенничество # Интернет-мошенничество

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