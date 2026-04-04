Как распознать мошенников и не пойти у них на поводу – обсудят в ток-шоу «Большой город»

Как распознать мошенников и не пойти у них на поводу? Это обсудят гости ток-шоу «Большой город» 5 апреля в 10.00.

Современные технологии делают нашу жизнь проще и удобнее, но в руках аферистов они могут таить опасности. Быть в сети – значит оставаться в курсе событий. Но как не оказаться при этом в сетях?

Туристические путевки за копейки – ловушка. Звонок из службы безопасности – еще одна. Беседы с подростками и пожилыми людьми – игра на эмоциях. Мошенники ловко подстраиваются под обстоятельства и совершенствуют методы обмана. Какие схемы являются новыми?

Актуальная схема совершения киберприступлений – звонки под видом работников поликлиник, организации по замене домофонов, ЖКХ, водоканал и так далее.

Неизвестно, на что вы клюнете: на здоровье близких, на ваше имущество, на проблемы с детьми, на какие-то еще истории.

Гаджеты в каждой руке, социальные сети как второй дом. Как не потерять связь с реальностью и не стать жертвой мошенников?