Как распознать автомобиль-утопленник?

Последствия недавнего потопа в Минске снова в центре внимания. Эксперты ожидают наплыва на рынки страны так называемых автомобилей-утопленников.

Большинство владельцев попытаются избавиться от промокших транспортных средств. Отличить такую технику от качественной, под силу лишь специалистам. Но что же делать обычным покупателям?

Масштабы последствий урагана осознаются лишь теперь. Вслед за страховыми компаниями под удар могут попасть и автомобилисты. В группе риска – новоиспеченные владельцы. У наших машин с подмоченной репутацией, конечно, водорослей под капотом не будет. Но, как оказалось, это только усложняет ситуацию. Здесь без помощи эксперта не обойтись. Но есть несколько моментов, которые помогут даже дилетанту в нужный момент отменить сомнительную сделку.

– Особое внимание надо уделить на кронштейны передних сидений. У многих изготовителей они не грунтуются и не окрашиваются. После контакта с водой они приобретают вместо светло-серого, рыжий цвет. Это первый признак, что машина была под водой, – считает эксперт по автомобилям Григорий КАМЕНЮК. – После купаний в машине обычно отказывает электроника. Особое внимание надо обратить на стеклоподъемники. И если в машине не работает сразу несколько приборов, стоит взять эту машину на заметку. Явным признаком автомобиля-утопленника будет неровная работа двигателя. В автомобиль вода проникает везде. Это касается и фар. Там она оставляет свои следы. Как правило, это наличие песчинок на отражателях и мутных разводов.

Пострадавшие автомобили по республике исчисляются тысячами. Так что теперь на рынке можно будет запросто встретить четырехколесного утопленника, что называется сделанного в Беларуси. Они вполне могут составить конкуренцию печально известным западным авто. Хотя, теперь не каждый перегонщик рискует везти иномарку, которая в итоге приносит лишь убытки.

– Самую большую опасность представляют американские машины. Их в основном везут в контейнере, здесь риск большой. Если говорить о европейских авто, здесь чаще можно встретить побитую градом машину, чем утопленную, – рассказал СТВ перегонщик автомобилей.

Распознать так называемого утопленника можно и по новому номеру. Ураган оставил без опознавательных знаков около двухсот автомобилей. В любом случае, теперь подходить к выбору транспортного средства надо особо внимательно.